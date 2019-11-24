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    Одолеет ли «Фиорентина» «Верону»?

    «Верона» — «Фиорентина». Прогноз (к. 4.4) и ставки на матч Серии А 24 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Верона» — «Фиорентина»
    Команда Монтеллы идет на девятом месте
    В 13 туре итальянской Серии А «Верона» сыграет с «Фиорентиной». Встреча пройдет на стадионе «Марк'Антонио Бентегоди» в Вероне. Начало поединка в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Верона» — «Фиорентина».
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Верона»

    «Верона», вернувшая в этом году в элиту итальянского футбола, в 12 матчах смогла разжиться 15 баллами. Команда идет на 10 позиции в турнирной таблице.

    После двух кряду поражений от «Наполи» (0:2) в гостях и «Сассуоло» (0:1) дома, «Мастифы» потом выдали серию из двух побед кряду.

    Они поочередно одолели в предыдущих турах на выезде 1:0 «Парму» и «Брешию» (2:1) на своей территории.

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    Тем не менее, в прошлом туре им не удалось добыть очки в гостевой игре с «Интером» (1:2).

    Во время международной паузы коллектив разгромил на своем поле словенский «Табор» Сежана (5:1) в товарищеской встрече.

    «Фиорентина»

    За 12 игр в рамках итальянского первенства клуб из Флоренции сумел заработать 16 очков. Сейчас этот коллектив идет девятым в турнирной таблице.

    С 25 сентября по 11 октября «Фиалки» провели хороший отрезок из четырех побед. В 5 туре Серии А подопечные Винченцо Монтеллы одолели «Сампдорию» (2:1), а затем они взяли верх над «Миланом» (3:1).

    В 7 туре чемпионата фиолетовые разобрались с «Удинезе» (1:0), после чего команда сыграла вничью с «Брешией» (0:0), уступила «Лацио» (1:2) и переиграла «Сассуоло» (2:1).

    Это пока что последняя победа «Скуадры Виолы» в Серии А, ведь после этого она сыграла вничью с «Пармой» (1:1) и уступила «Кальяри» (2:5).

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,25, а ничья — в 3,2.

    Рекомендуем ставить на то, что «Фиорентина» выиграет, и обе команды забьют за 4,4. 0

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