«Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч АПЛ 23 ноября 2019 года

В 13 туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на «Олимпийском стадионе» 23 ноября. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Тоттенхэм».

«Вест Хэм»

После 12 матчей чемпионата эта лондонская команда с 13 баллами идет на 16 строчке в турнирной таблице. От зоны вылета она отстает на 5 пунктов.

Последний раз подопечные Мануэля Пеллегрини побеждали в сентябре. Тогда в 6 туре его коллектив одолели МЮ (2:0). А затем «Вест Хэм» вылетел от «Оксфорда Юнайтед» из Кубка лиги (4:0).

В 7 туре АПЛ «молотобойцы» сыграли вничью с «Борнмутом» (2:2), а чуть позже они уступили «Кристал Пэлас» (1:2) и «Эвертону» (2:0).

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26 октября «железные» разошлись миром с «Шеффилдом Юнайтед» (1:1), а в ноябре лондонцы были слабее «Ньюкасла» (2:3) и «Бернли» (3:0).

«Тоттенхэм»

За 12 поединков чемпионата этот коллектив сумел заработать 14 очков, из-за чего он находится лишь на 14 строчке в турнирной таблице английского первенства.

После избиения от «Баварии» (2:7) в Лиге чемпионов «шпоры» еще и крупно проиграли «Брайтону» в АПЛ (3:0). А затем «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Уотфордом» (1:1).

22 октября на евроарене подопечные Маурисио Почеттино разгромили «Црвену Звезду» (5:0), а спустя несколько дней лондонцы потерпели поражение от «Ливерпуля» (2:1).

В следующих двух матчах Премьер-лиги лилейно-белые расписали мировые с «Эвертоном» (1:1) и «Шеффилдом Юнайтед» (1:1), а между этими встречами «Тоттенхэм» еще раз разобрался с «Црвеной Звездой» в ЛЧ (0:4).

Удачные выступления в последних еврокубковых поединках не повлияли на решение руководства отправить Почеттино в отставку перед возобновлением АПЛ.

Прогноз

На победу Вест Хэма в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,90, на ничью — 4,10, а на победу «Тоттенхэма» — 1,86.

Конечно, в первом поединке при Жозе Моуринью мало что изменится, поскольку Маурисио Почеттино уволили неожиданно, но забить в ворота слабого «Вест Хэма» «шпоры» должны несколько мячей. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1,5 с коэффициентом 1,66. 0