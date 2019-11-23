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    «Брайтон» — «Лестер». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Англии 23 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Брайтон» — «Лестер»
    Льюис Данк
    Во субботу, 23 ноября, «Брайтон» на стадионе «Амекс» сыграет с «Лестером» в 13-м туре английской Премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 18:00 по Москве. Прогноз на «Брайтон» — «Лестер».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Брайтон»

    «Чайки» после 12 туров английского первенства расположились на 11 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков, но до пятой строки им недостает двух баллов.

    Перед международным перерывом «Брайтон» на выезде проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:3, прервав т.с. свою 2-матчевую победную серию.

    В этот удачный для себя период «сине-белые» поочередно на своей территории переиграли «Эвертон» (3:2) и «Норвич Сити» (2:0).

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    • На своей арене «чайки» набрали львиную долю своих зачетных баллов (11 из 15). За шесть встреч команда добыла три виктории, дважды сыграла вничью и раз уступила, разница мячей — 10:6.

    «Лестер»

    «Лисы» по итогам 12 туров идут на второй позиции в турнирной таблице АПЛ, заработав в этих встречах 26 очков, что на восемь меньше, чем у первого «Ливерпуля».

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    У «синих» на данный момент 5-матчевая победная серия с учетом всех турниров, выиграв непосредственно в чемпионате страны в этом отрезке четыре матча, где они только раз пропустили.

    Все прогнозы на АПЛ

    В этот период «Лестер» одержал одну из крупнейших викторий в своей истории, разгромив в гостях «Саутгемптон» со счетом 9:0. Последние две игры он выиграл по 2:0 у «Кристал Пэлас» на выезде и дома «Арсенала».

    Шесть гостевых игр текущего сезона АПЛ принесли «лисам» три победы, один ничейный результат и два поражения, разница забитых и пропущенных — 15:5.

    В прошлом чемпионате Англии в Брайтоне команды сыграли вничью со счетом 1:1, в Лестере победили хозяева — 2:1.

    Прогноз на «Брайтон» — «Лестер»

    Прогнозируем, что «Брайтон», который сильно играет на родной арене, даст бой одному из лидеров чемпионата. Скорее всего, голы влетят в обе стороны. 0

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