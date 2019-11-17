Албания — Франция. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч отбора Евро-2020 17 ноября 2019 года

В рамках отборочного раунда Евро-2020 встретятся сборные Албании и Франции. Матч между этими двумя командами состоится 17 ноября в городе Тирана. Начало в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Албания — Франция.

Албания

Для Албании данная встреча не имеет никакого значения. Турция и Франция уже обеспечили себе чемпионат Европы следующим летом. Албанцы набрали 13 очков, и это дает им право на четвертую позицию.

Хозяева не проигрывали в прошлых двух встречах. Они выиграли у Молдавии на выезде со счетом 0:4. В прошлый раз «красно-черные» сыграли вничью с Андоррой (2:2).

Все прогнозы на Евро-2020

На домашнем стадионе «горные орлы» не проигрывают уже три поединка кряду. Кроме ничьей с Андоррой команда выиграла у Исландии 4:2 и Молдавии 2:0.

Франция

Французы в прошлый раз чуть не проиграли молдаванам. На своем поле команда Дидье Дешама первой пропустила и кое-какое время проигрывала. Однако ей удалось сравнять счет и в итоге еще одержать победу. Второй гол Франция забила лишь после 70 минуты, да еще и с пенальти.

Таким образом, «синие» смогли продлить свою беспроигрышную серию, которая насчитывает 6 поединков — 5 побед и одна ничья.

До победы над Молдавией команда расписала мировую с Турцией (1:1), а также с минимальным счетом выиграла у Исландии на выезде.

«Триколоры» пропускали в двух последних выступлениях в рамках данного турнира.

Напомним, что своей сборной не поможет Поль Погба, который уже длительное время лечит травму.

Прогноз

По коэффициентам ситуация такая: 8.50 на Албанию, 1.36 на Францию, 5.00 на ничью.

Французы показали, что они уже слегка расслабились. Вследствие этого им чуть не пришлось поплатиться за это. В любом случае гости постараются оставить за собой первое место, ведь Турция находится сзади на расстоянии двух очков.

Предлагаем вариант «тотал больше 2.5. Франция может забить больше одного мяча, а хозяева точно постараются громко стукнуть дверью перед уходом. Коэффициент составляет 1.80. 0