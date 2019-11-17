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    Франция постарается сохранить первое место в группе H

    Албания — Франция. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч отбора Евро-2020 17 ноября 2019 года

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    Прогноз на Албания — Франция
    Оливье Жиру
    В рамках отборочного раунда Евро-2020 встретятся сборные Албании и Франции. Матч между этими двумя командами состоится 17 ноября в городе Тирана. Начало в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Албания — Франция.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа H 17 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 10.00
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 1.32
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    Албания

    Для Албании данная встреча не имеет никакого значения. Турция и Франция уже обеспечили себе чемпионат Европы следующим летом. Албанцы набрали 13 очков, и это дает им право на четвертую позицию.

    Хозяева не проигрывали в прошлых двух встречах. Они выиграли у Молдавии на выезде со счетом 0:4. В прошлый раз «красно-черные» сыграли вничью с Андоррой (2:2).

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    На домашнем стадионе «горные орлы» не проигрывают уже три поединка кряду. Кроме ничьей с Андоррой команда выиграла у Исландии 4:2 и Молдавии 2:0.

    Франция

    Французы в прошлый раз чуть не проиграли молдаванам. На своем поле команда Дидье Дешама первой пропустила и кое-какое время проигрывала. Однако ей удалось сравнять счет и в итоге еще одержать победу. Второй гол Франция забила лишь после 70 минуты, да еще и с пенальти.

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    • Таким образом, «синие» смогли продлить свою беспроигрышную серию, которая насчитывает 6 поединков — 5 побед и одна ничья.

    До победы над Молдавией команда расписала мировую с Турцией (1:1), а также с минимальным счетом выиграла у Исландии на выезде.

    «Триколоры» пропускали в двух последних выступлениях в рамках данного турнира.

    Напомним, что своей сборной не поможет Поль Погба, который уже длительное время лечит травму.

    Прогноз

    По коэффициентам ситуация такая: 8.50 на Албанию, 1.36 на Францию, 5.00 на ничью.

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    Французы показали, что они уже слегка расслабились. Вследствие этого им чуть не пришлось поплатиться за это. В любом случае гости постараются оставить за собой первое место, ведь Турция находится сзади на расстоянии двух очков.

    Предлагаем вариант «тотал больше 2.5. Франция может забить больше одного мяча, а хозяева точно постараются громко стукнуть дверью перед уходом. Коэффициент составляет 1.80. 0

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