Словения — Латвия. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч отбора Евро-2020 16 ноября 2019 года

16 ноября, в Любляне на стадионе «Стожице» сборная Словении сыграет с национальной командой Латвии в девятом туре квалификации Евро-2020. Начало — в 20:00 по Москве. Прогноз на Словения — Латвия.

Словения

Сборная Словении за два тура с 11 очками занимает четвертое место в группе G. У второй Австрии 16 баллов. И если австрийцы в игре македонцами наберут хотя бы один пункт, словенцы лишатся возможности попасть на Евро.

Октябрьские матчи выдались для балканской команды крайне неудачными. Она проиграла оба матча, поочередно уступив 1:2 Македонии в гостях и 0:1 Австрии дома.

Перед этой негативной серией, «парни» одержали три виктории кряду. Начали этот период они с выездного разгрома своего предстоящего противника (5:0), после чего на своей территории переиграли Польшу (2:0) и Израиль (3:2).

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В четырех домашних встречах текущей отборочной компании словенцы добились двух побед, раз сыграли вничью и раз проиграли, разница забитых и пропущенных — 6:4.

Латвия

Латвийская команда провалила отборочную компанию к чемпионату Европы-2020, проиграв все восемь встреч, забив в них два гола, а пропустив аж 27.

На данный момент у прибалтийцев 18-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров. А свою последнюю официальную игру они выиграли в 2017 году, переиграв дома Андорру — 4:0.

Ровно половину матчей в текущей квалификации сборная Латвия проиграла с разгромным счетом. На выезде уступила во всех встречах с общим счетом 2:14.

В истории противостояний этих сборный преимущество находится на стороне Словении, которые трижды победили при одном поражении.

Прогноз на Словения — Латвия

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа сборной Словении — 1.10, победа сборной Латвии — 39.00, ничья — 10.50.

Прогнозируем, что в поединке словенцев с безнадежным аутсайдером группы голы будут в обоих таймах. 0