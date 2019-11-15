Дания — Гибралтар. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Евро-2020 15 ноября 2019 года

В матче 9 тура квалификационного раунда Евро-2020 сойдутся сборные Дании и Гибралтара. Команды встретятся в Копенгагене на арене «Паркен». Начало в 22:45 по мск. Прогноз на Дания — Гибралтар.

Дания

Квалификацию датчане начали в марте с ничьи в выездной встрече с Швейцарией (3:3). Также в марте «алая гвардия» в товарищеском матче сыграла с Косово (2:2). В обоих матчах Дания спаслась от поражения на последних минутах

Домашняя игра в Копенгагене против Ирландии в июне также завершилась миром (1:1). В четвертом туре на стадионе «Телла Паркен» Дания легко справилась с Грузией — 5:1.

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В сентябре на выезде датчане разгромили Гибралтар со счетом 6:0, а вот ответный матч с Грузией на выезде окончился безголевой ничьей — 0:0.

В октябре датчане на своем поле победили Швейцарию (1:0) в отборе Евро и разгромили Люксембург (4:0) в товарищеском матче.

За 6 матчей отборочного турнира подопечные Оге Харейде заработали 12 очков, благодаря чему занимают вторую строчку в таблице. Разница мячей 16-5.

Гибралтар

Начали отборочный турнир Евро-2020 «красные» с минимального домашнего поражения от Ирландии (0:1), затем проиграли в домашнем товарищеском матче против Эстонии (0:1)

В июне Гибралтар в гостевых матчах отбора к предстоящему чемпионату Европы уступил Грузии (0:3) и Ирландии (0:2).

В сентябре гибралтарцы были на своем поле разгромлены Данией (0:6), а затем на выезде крупно проиграли Швейцарии (0:4).

В октябре гибралтарцы на выезде уступили команде Косово (0:1) в товарищеском матче, а затем дома проиграли Грузии (2:3).

В матче с Грузией гибралтарцы сумели забить первые два гола в отборочном турнире Евро. Серия поражений сборной Гибралтара достигла десяти матчей.

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После 6 матчей отборочного турнира Дания с 0 очков и разницей мячей 2-19 занимает последнее место в группе Д.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры считают фаворитами хозяев: победа сборной Дании — 1.01, победа сборной Гибралтара — 49, ничья — 25.

В победе Дании особых сомнений нет, серия поражений Гибралтара не прервется в предстоящем матче.

Матч будет результативным, но игра пройдет в одни ворота — гибралтарцам вряд ли удастся отличиться. Интересны варианты ТМ 5,5 за 1,80 и «Обе забьют — нет» за 1,25. 0