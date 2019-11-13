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    Возьмет ли «Торпедо» реванш у «Нижнего Новгорода»?

    «Торпедо» — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч ФНЛ 13 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Торпедо» — «Нижний Новгород»
    «Нижний Новгород» — «Торпедо»
    13 ноября в рамках 23-го тура первого российского дивизиона московское «Торпедо» на своем поле примет «Нижний Новгород». Начало игры — в 19:30 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Нижний Новгород».

    «Торпедо»

    «Торпедо» с 51 баллом после 22 матчей первого российского дивизиона единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на пять пунктов.

    У «автозаводцев» на данный момент 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой они трижды выиграли и два раз сыграли вничью. Начался этот период с виктории над «Чайкой» (2:1).

    Затем «черно-белые» дважды играли с «Балтикой». В первенстве эти команды сыграли вничью 1:1 в Калининграде, а в Кубке страны торпедовцы одолели «балтийце» на своем поле в 1/8 финала Кубка России — 1:0.

    Потом москвичи дома переиграли 2:1 «СКА-Хабаровск», а в своей последней игре они поделили очки с «Мордовией» (1:1) в Саранске.

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    • В 13 домашних встречах этого розыгрыша ФНЛ «Торпедо» добыло 11 побед и по разу сыграло вничью и проиграло, разница забитых и пропущенных — 25:10.

    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» перед 23 игровым днем расположился на 10 месте в турнирной таблице ФНЛ, имея на своем счету 29 очков.

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    За последние пять встреч «сине-бело-голубые» выиграли только раз, переиграв в 21 туре в Ярославле 3:1 «Шинник», которому накануне по пенальти проиграли в 1/8 Кубка России.

    Все прогнозы на футбол

    На прошедших выходных нижегородцы в родных пенатах расписали мировую со второй командой «Спартака» со счетом 2:2, два раза отыгрываясь по ходу матча.

    Десять гостевых встреч этого сезона первой лиги принесли «Нижнему Новгороду» три виктории, четыре ничьи и три поражения, разница мячей — 11:10.

    В первом круге «Нижний Новгород» дома взял верх над «Торпедо» со счетом 2:1.

    Прогноз на «Торпедо» — «Нижний Новгород»

    Прогнозируем, что на своем поле московский коллектив одолеет середняка лиги, т.с. взяв у него реванш за поражение в первом круге. 0

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