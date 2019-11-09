«Енисей» — «Химки». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч ФНЛ 9 ноября 2019 года

В субботу, 9 ноября, в 22-м туре первого российского дивизиона красноярский «Енисей» дома сыграет с «Химками». Начало — в 12:00 по Москве. Прогноз на «Енисей» — «Химки».

«Енисей»

«Енисей», который еще в прошлом сезоне играл в элите российского футбола, в первом дивизионе после 21 игры идет в зоне вылета, на 17-м месте, имея в своей копилке 19 очков. От безопасной позиции его отделяет два пункта.

После гостевой победы над «Лучом» (1:0) в 18 туре ФНЛ, красноярцы затем выдали 3-матчевую безвыигрышную серию, начавшуюся с мировой дома с «Авангардом» — 1:1.

После чего «красно-синие» проиграли две игры кряду, поочередно уступив на своей территории 0:2 «Чертаново» и в Волгограде 1:2 «Ротору».

В девяти домашних встречах ФНЛ-2019/20 «Енисей» выиграл только в одной из них, четыре раза сыграл вничью и столько же матчей проиграл, разница мячей — 9:16.

«Химки»

Подмосковная команда перед 22 игровым днем идет второй в первом российском дивизионе, опережая третью строку всего на два балла.

Сейчас у «красно-черных» серия из четырех выигрышей кряду. Началась она с домашней виктории 1:0 над «Армавиром», затем они разгромили 3:0 в Курске «Авангард».

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Потом химчане прошли в Кубке высшелиговый «Оренбург» (2:1), а в последней своей игре они на своей территории переиграли «Текстильщик» со счетом 2:1.

11 гостевых матчей этого сезона ФНЛ принесли «Химкам» пять викторий, четыре ничейных исхода и два поражения, разница забитых и пропущенных — 18:7.

В первом круге «Химки» на своей арене разгромили «Енисей» со счетом 4:0.

Прогноз на «Енисей» — «Химки»

Прогнозируем, что «Енисей», который ведет борьбу за выживание, отдаст все силы для пополнение своей копилки зачетными баллами. Предлагаем поставить с форой на хозяев. 0