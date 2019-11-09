«Рубин» — «Динамо». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата России 9 ноября 2019 года

В 16 туре российской Премьер-лиги казанский «Рубин» 9 ноября на своем поле сыграет с московским «Динамо». Стартовый свисток будет дан в 14:00 по мск. Прогноз на «Рубин» — «Динамо».

«Рубин»

После первого круга российского первенства казанцы находятся на 11-й позиции в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 17 баллов и опережают всего на два пункта опасную зону.

Последний раз «рубиновые» уходили с поля поверженными 25 сентября, когда в кубковом поединке были разгромлены подмосковными «Химками» со счетом 0:3.

После чего «Рубин» не проигрывает в пяти поединках подряд в рамках РПЛ, четыре из них клуб из Казани завершил 0:0, в одном одержал победу над «Тамбовом» (2:1).

Календарь и таблица РПЛ

В семи домашних встречах текущего розыгрыша Премьер-лиги «Рубин» добыл три виктории, два матча закончил вничью и дважды проиграл, разница забитых и пропущенных — 4:5.

«Динамо»

Перед 16 туром российского чемпионата динамовцы с 15 очками расположились в зоне переходных матчей, на 13 месте. До безопасной строки им недостает двух пунктов.

У «бело-голубых» также сейчас беспроигрышная серия, которая насчитывает три игры. В этот отрезок они дважды сыграли вничью и раз победили.

Виктория состоялась в выездной встрече против ЦСКА со счетом 1:0, мировые по 1:1 пришлись на домашние матчи с «Краснодаром» и «Ахматом» в последнем туре РПЛ.

У «Динамо» гостевая статистика лучше домашней, на выезде москвичи провели семь матчей, в которых два раза победили при трех ничейных исходах и двух поражениях, разница мячей — 4:6.

В первом круге «Рубин» обыграл «Динамо» в Москве со счетом 1:0. В прошлом сезоне казанцы дома победили 1:0, а в другом матче была ничья — 1:1.

Прогноз на «Рубин» — «Динамо»

У и «Рубина», и у «Динамо» хромает реализация. Эти команды являются одними из самых малорезультативных в РПЛ. Поэтому от предстоящей встречи мы не ждем феерии голов. 0