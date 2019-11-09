ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»Бенефис Ману. «Краснодар» вернулся в гонку за путевкой в плей-офф ЛЕ «Сити» проявил недостаточную надежность в обороне«Манчестер Сити» стал более уязвимым перед битвой с «Ливерпулем» «Локомотив» — «Ювентус»«Почти» не считается. «Локомотив» упустил ничью, но заслужил уважение
  • 00:52
    • ЦСКА не справился с «Ференцварошем»
  • 22:46
    • «Краснодар» дома переиграл «Трабзонспор»
  • 22:26
    • Сборная России проиграла Финляндии на старте Евротура
  • 01:23
    • «Рейнджерс» обыграл «Порту»
  • 01:04
    • «Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан»
  • 23:20
    • «Севилья» разгромила «Дюделанж», «АПОЭЛ» победил «Карабах»
  • 23:04
    • «Селтик» вырвал победу у «Лацио», «ЧФР» одолел «Ренн»
    Все новости спорта

    «Рубин» и «Динамо» сыграют скучно?

    «Рубин» — «Динамо». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата России 9 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Рубин Прогнозы на Динамо Календарь РПЛ
    Прогноз на «Рубин» — «Динамо»
    Игрок «Рубина»
    В 16 туре российской Премьер-лиги казанский «Рубин» 9 ноября на своем поле сыграет с московским «Динамо». Стартовый свисток будет дан в 14:00 по мск. Прогноз на «Рубин» — «Динамо».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Ноября 2019 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 14:00 Динамо Динамо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.60
  • Играть!
    •

    «Рубин»

    После первого круга российского первенства казанцы находятся на 11-й позиции в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 17 баллов и опережают всего на два пункта опасную зону.

    Последний раз «рубиновые» уходили с поля поверженными 25 сентября, когда в кубковом поединке были разгромлены подмосковными «Химками» со счетом 0:3.

    После чего «Рубин» не проигрывает в пяти поединках подряд в рамках РПЛ, четыре из них клуб из Казани завершил 0:0, в одном одержал победу над «Тамбовом» (2:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    В семи домашних встречах текущего розыгрыша Премьер-лиги «Рубин» добыл три виктории, два матча закончил вничью и дважды проиграл, разница забитых и пропущенных — 4:5.

    «Динамо»

    Перед 16 туром российского чемпионата динамовцы с 15 очками расположились в зоне переходных матчей, на 13 месте. До безопасной строки им недостает двух пунктов.

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    У «бело-голубых» также сейчас беспроигрышная серия, которая насчитывает три игры. В этот отрезок они дважды сыграли вничью и раз победили.

    Виктория состоялась в выездной встрече против ЦСКА со счетом 1:0, мировые по 1:1 пришлись на домашние матчи с «Краснодаром» и «Ахматом» в последнем туре РПЛ.

  • «Почти» не считается. «Локомотив» упустил ничью, но заслужил уважение
  • Реакция спортивных СМИ на поражение «Локомотива» от «Ювентуса» в Лиге чемпионов
  • Вчера

    • У «Динамо» гостевая статистика лучше домашней, на выезде москвичи провели семь матчей, в которых два раза победили при трех ничейных исходах и двух поражениях, разница мячей — 4:6.

    В первом круге «Рубин» обыграл «Динамо» в Москве со счетом 1:0. В прошлом сезоне казанцы дома победили 1:0, а в другом матче была ничья — 1:1.

    Прогноз на «Рубин» — «Динамо»

    У и «Рубина», и у «Динамо» хромает реализация. Эти команды являются одними из самых малорезультативных в РПЛ. Поэтому от предстоящей встречи мы не ждем феерии голов. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Флорида— Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.35
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Витесс — Гронинген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Баффало — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ницца — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ницца — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Норвич — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Детройт — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Енисей — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Брест — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Доменико Тедеско
  • Полезный опыт или тревожный симптом? «Спартак» Тедеско потерпел первое поражение
    • 02:10 05/11/2019     «Локомотив» — «Ювентус»
  • «Почти» не считается. «Локомотив» упустил ничью, но заслужил уважение
    • Вчера в 02:47     Команда Лэмпарда проигрывала 1:4 по ходу матча
  • Сверхсила «Челси» помогла сдержать шикарный «Аякс»
    • 16:36 06/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Рубин» — «Динамо». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата России 9 ноября 2019 года. Прогноз на «Рубин» — «Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
    Тоже интересно
    Команда Лэмпарда проигрывала 1:4 по ходу матча Футбол Сверхсила «Челси» помогла сдержать шикарный «Аякс»Реакция прессы на матч «Челси» — «Аякс» 06/11/2019 в 16:360
  • 22:54
    • Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном»
  • 21:04
    • Ал. Миранчук: Между Европой и «Зенитом» выберу Европу
  • 20:54
    • Гильерме: Я действовал слишком самоуверенно, у меня такие ошибки бывают
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. Четыре очка Панарина и Бучневича, шестая подряд победа «Сент-Луиса»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 ноября Вчера в 07:510
  • Экспресс дня

  • «Ахмат» продлит беспроигрышную серию?
  • 3.35
    •
  • 01:21
    • «Боруссия» обыграла «Рому», «Брага» дома победила «Бешикташ»
  • 23:50
    • «Ференцварош» и ЦСКА счет до перерыва не открыли
  • 23:30
    • Чехия победила Швецию на Кубке Карьяла
    «Зенит» — «Лейпциг» Футбол Несостоявшийся реванш. «Лейпциг» показал «Зениту» разницу в классеРеакция спортивных СМИ на домашнее поражение «Зенита» в Лиге чемпионов 06/11/2019 в 02:310
  • 15:56
    • Сенников: Если Миранчук продолжит так играть, на него обратят внимание топ-клубы
  • 15:22
    • InStat внес Алексея Миранчука в топ-3 лучших игроков 4 тура ЛЧ
  • 15:10
    • Джорджевичу сделали операцию на колене
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие