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    Наберет ли ЦСКА первые баллы в Лиге Европы?

    «Ференцварош» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Лиги Европы 7 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Ференцварош» — ЦСКА
    Виктор Гончаренко
    7 ноября московский ЦСКА сыграет в гостях у «Ференцвароша». Матч четвертого тура групповой стадии Лиги Европы состоится на стадионе «Групама» в Будапеште. Начали игры в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Ференцварош» — ЦСКА.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 07 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.15
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    «Ференцварош»

    «Ференцварош», в отличие от ЦСКА, находится не в такой тяжелой ситуации. Команда набрала 4 очка и заветная вторая строчка всего в двух пунктах. При этом «армейцы» отстают на четыре пункта.

    Как раз у них венгры и выиграли в прошлом туре. Они одолели московский коллектив на выезде со счетом 0:1. Также «фради» удалось сыграть вничью с «Эспаньолом», а вот в матче с «Лудогорцем» поражения избежать не получилось (0:3).

    На данный момент «Ференцварош» имеет 6-матчевую беспроигрышную серию, причем за этот период команда выиграла четыре поединка. Последняя игра для хозяев была в чемпионате Венгрии. В субботу они расписали мировую с «Мазьокьовешдом» (1:1).

    Также добавим, что «зеленым орлам» не удавалось уходить с поля «сухими» в трех предыдущих выступлениях.

    ЦСКА

    «Армейцам» нужно выиграть все оставшиеся поединки, чтобы шансы на выход из группы все-таки появились. На данный момент подопечные Гончаренко имеют 0 баллов и три поражения кряду в данном турнире.

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    Кроме того, ЦСКА забил только один мяч. Было это в первом туре в игре против «Лудогорца», где «красно-синие» проиграли 5:1. Ну и напомним, что команда еще проиграла «Эспаньолу» 0:2.

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    • За 5 игр у московского коллектива на счету всего одна победа — в Кубке России над «Уфой» 1:0. На днях была ничья с «Зенитом» в РПЛ (1:1).

    Васин, Дзагоев и Ефремов — футболисты, которые находятся под наблюдением медиков.

    Прогноз

    Для ЦСКА наступила пора серьезных действий. «Армейцам» нужно брать инициативу в свои руки и идти вперед для достижения результата. «Ференцварош» может действовать с некоторой опаской, поскольку команда вряд ли захочет потерять баллы, учитывая ее положение.

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    3.25 и 2.23 — фаворитом считают гостей. Ничья оценена коэффициентом 3.55.

    Гостям нет смысла сидеть всей командой в обороне, так что от них мы ожидаем остроты. Ну а от «Ференцвароша» можно ждать осторожной и расчетливой игры.

    В любом случае результативность должна быть выше, чем в прошлом случае. Прогноз — обе забьют за 1.75. 0

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