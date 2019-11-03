«Вальядолид» — «Мальорка». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Испании 3 ноября 2019 года

В воскресенье, 3 ноября, в рамках 12-го тура испанской Примеры «Вальядолид» на «Хосе Соррилья» примет «Мальорку». Начало игры — в 14:00 по мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Мальорка».

«Вальядолид»

Проиграв в середине недели на выезде «Барселоне» со счетом 1:5, «Вальядолид» т.о. прервал свою 6-матчевую беспроигрышную серию, в которой он чередовал ничьи с победами.

Перед выездом в Каталонию «пусела» смогла привести один балл из Бильбао, сыграв там вничью с «Атлетиком». После чего расправилась на своей арене с «Эйбаром» — 2:0.

С 14 зачетными пунктами «фиолетово-белые» расположились на 13 месте в турнирной таблице Примеры. От зоны вылета они оторвались на пять очков.

В родных пенатах в текущем розыгрыше Ла Лиги «Вальядолид» еще не проигрывал, сперва сыграв три раза вничью, а в последнем матче одержав победу, разница мячей — 4:2.

«Мальорка»

«Мальорка», которая по итогам прошлого сезона смогла вернуться в элиту испанского футбола, после 11 туров набрала 11 очков и идет 17-й, в двух балах от зоны вылета.

Начался октябрь для островитян очень даже хорошо. Они смогли выиграть у себя на поле две встречи кряду — у «Эспаньола» 2:0 и «Реала» 1:0.

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А вот в последних двух турах «красно-черные» выиграть не могут. Сперва они проиграли в гостях «Леганесу» 0:1, после чего расписали мировую с «Осасуной» 2:2 на своей территории.

Выездные встречи в элитном дивизионе пока заканчивались для «Мальорки» провально. Команда проиграла все четыре игры с общим счетом 2:9.

Летом эти команды играл в товарняке. И тогда игра на поле «Мальорки» закончилась вничью — 2:2. До этого «Вальядолид» выиграл четыре игру кряду у островитян.

Прогноз на «Вальядолид» — «Мальорка»

Зачастую поединки между этими командами приносят результативные матчи. Предлагаем поставить на ТБ 2,0. 0