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    Обойдет ли «Краснодар» ростовчан в таблице РПЛ?

    «Краснодар» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч РПЛ 3 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Краснодар» — «Ростов»
    «Краснодар»
    В воскресенье, 3 ноября, в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на своем поле примет «Ростов». Начало игры — в 16:30 по мск. Прогноз на «Краснодар» — «Ростов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Ноября 2019 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 16:30 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.97
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.90
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    «Краснодар»

    «Быки» начали октябрь с того, что в матче 2-го тура Лиги Европы на своем поле проиграли испанскому «Хетафе» (1:2), пропустив по голу в каждом тайме, отыграв мяч в концовке, но не сумев спастись.

    Затем, в рамках РПЛ «Краснодар» дома одолел «Спартак» (2:1) и на выезде поделил очки с «Динамо» (1:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Выезд в Турцию завершился победой над «Тразонсопором» (2:0) в матче Лиги Европы. Кубанцы забили два мяча после перерыва.

    В последнем матче «Краснодар» дома сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) обменявшись голами в первом тайме.

  • Оренбургский комплекс «Краснодара»
  • СМИ — о ничьей «Краснодара» с «Оренбургом»
  • 28/10/2019

    • После 14 туров РПЛ «Краснодар» с 28 очками на 4-м месте, на 4 балла отставая от лидеров. Разница мячей 27-15, 4 гола забил Сулейманов, по 3 — у Ари, Берга и Игнатьева

    «Ростов»

    В конце сентября, начале октября подопечные Валерия Карпина в рамках РПЛ одолели сначала «Динамо» (3:0) на своем поле, а затем на выезде расправились с ЦСКА (3:1).

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    Выезд в Петербург прервал трехматчевую победную серию — ростовчане со счетом 1:6 проиграли «Зениту». Вернувшись домой, «Ростов» победил «Сочи» (2:0).

    В последнем матче «Ростов» в рамках 1/8 финала Кубка России уступил на выезде «Спартаку» (1:2), играя практически вторым составом.

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    • После 14 туров РПЛ «Ростов» идет на 2-м месте с 29 очками, на 3 балла уступая «Зениту». Разница мячей 26-21, 10 голов забил Эльдор Шомуродов.

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом сезоне команды встречались 4 раза. В чемпионате они сыграли вничью 2:2 в Краснодаре и 1:1 в Ростове. В 1/4 финала Кубка России в раснодаре они сыграли 2:2, а в Ростове «Быки» проиграли 0:1.

    Прогноз

    На победу «Краснодара» букмекеры дают коэффициент 2,0, на ничейный результат в основное время — 3,60, а на победу «Ростова» — 3,75.

    Последний раз в Краснодаре ростовчане побеждали пять лет назад, с тех пор потерпев 4 поражения и дважды уступив. Прогнозируем, что «Быки» не проиграют на своем поле.

    Матч грозит быть результативным — Карпин дал отдохнуть основе, чтобы подойти в всеоружии. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,85 и «Обе забьют» за 1,70. 0

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