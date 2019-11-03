«Краснодар» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч РПЛ 3 ноября 2019 года

В воскресенье, 3 ноября, в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на своем поле примет «Ростов». Начало игры — в 16:30 по мск. Прогноз на «Краснодар» — «Ростов».

«Краснодар»

«Быки» начали октябрь с того, что в матче 2-го тура Лиги Европы на своем поле проиграли испанскому «Хетафе» (1:2), пропустив по голу в каждом тайме, отыграв мяч в концовке, но не сумев спастись.

Затем, в рамках РПЛ «Краснодар» дома одолел «Спартак» (2:1) и на выезде поделил очки с «Динамо» (1:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Выезд в Турцию завершился победой над «Тразонсопором» (2:0) в матче Лиги Европы. Кубанцы забили два мяча после перерыва.

В последнем матче «Краснодар» дома сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) обменявшись голами в первом тайме.

После 14 туров РПЛ «Краснодар» с 28 очками на 4-м месте, на 4 балла отставая от лидеров. Разница мячей 27-15, 4 гола забил Сулейманов, по 3 — у Ари, Берга и Игнатьева

«Ростов»

В конце сентября, начале октября подопечные Валерия Карпина в рамках РПЛ одолели сначала «Динамо» (3:0) на своем поле, а затем на выезде расправились с ЦСКА (3:1).

Выезд в Петербург прервал трехматчевую победную серию — ростовчане со счетом 1:6 проиграли «Зениту». Вернувшись домой, «Ростов» победил «Сочи» (2:0).

В последнем матче «Ростов» в рамках 1/8 финала Кубка России уступил на выезде «Спартаку» (1:2), играя практически вторым составом.

После 14 туров РПЛ «Ростов» идет на 2-м месте с 29 очками, на 3 балла уступая «Зениту». Разница мячей 26-21, 10 голов забил Эльдор Шомуродов.

Календарь и таблица РПЛ

В прошлом сезоне команды встречались 4 раза. В чемпионате они сыграли вничью 2:2 в Краснодаре и 1:1 в Ростове. В 1/4 финала Кубка России в раснодаре они сыграли 2:2, а в Ростове «Быки» проиграли 0:1.

Прогноз

На победу «Краснодара» букмекеры дают коэффициент 2,0, на ничейный результат в основное время — 3,60, а на победу «Ростова» — 3,75.

Последний раз в Краснодаре ростовчане побеждали пять лет назад, с тех пор потерпев 4 поражения и дважды уступив. Прогнозируем, что «Быки» не проиграют на своем поле.

Матч грозит быть результативным — Карпин дал отдохнуть основе, чтобы подойти в всеоружии. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,85 и «Обе забьют» за 1,70. 0