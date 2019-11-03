«Аталанта» — «Кальяри». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата Италии 3 ноября 2019 года

В 11 туре итальянской Серии А «Аталанта» будет принимать «Кальяри». Игра пройдет на стадионе «Гевисс Стэдиум» 3 ноября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Кальяри».

«Аталанта»

В октябре «Аталанта» одержала только две победы в шести матчах. В первом из них произошло поражение от «Шахтера» (1:2) дома в Лиге чемпионов.

6 октября коллектив из Бергамо разобрался с «Лечче» в национальном первенстве (3:1). В 8 туре чемпионата команда упустила преимущество, из-за чего сыграла вничью с «Лацио» (3:3).

После этого «нерадзурри» проиграли в гостях «Манчестер Сити» (1:5), а в позапрошлом туре разгромили на своем поле «Удинезе» (7:1).

В предыдущем — была ничья 2:2 с «Наполи» в гостях, тем не менее, клуб остается на четвертом месте и в случае даже ничьей вернется на третью строчку.

«Кальяри»

Сезон для коллектива Роландо Марана начался с двух поражений подряд. Сардинийцы проиграли «Брешии» (0:1), а также уступили «Милану» (1:2).

Но с 15 сентября красно-синие пока не знают горечи поражений. Данная серия насчитывает уже девять поединков, поэтому именно эту команду пока что стоит называть открытием чемпионата.

В ходу нее «Кальяри» одержал шесть побед и еще три игры свел вничью. Потому по итогам 10-ти туров он идет на шестом месте, и в случае победы догонит грядущего соперника, правда, будет на пятой строчке.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех гостей оценивается в 9,5, а ничья — в 5,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Аталанта» выиграет, и обе команды забьют за 2,25. 0