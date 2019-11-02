«Вест Хэм» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч 11-го тура АПЛ 2 ноября 2019 года

«Вест Хэм» будет принимать «Ньюкасл» в одиннадцатом туре чемпионата Англии. Матч пройдет на «Олимпийском стадионе» в Лондоне 2 ноября. Начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Ньюкасл».

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» подходит к матчу одиннадцатого тура АПЛ с серией из пяти подряд поединков без побед — после победы над «МЮ» (2:0) «молотобойцы» сперва вылетели из Кубка Англии, а затем набрали два очка в четырех турах АПЛ.

Подопечные Мануэля Пеллегрини сыграли вничью с «Борнмутом» (2:2) и «Шеффилд Юнайтед» (1:1), а уступили «Кристал Пэлас» (1:2) и «Эвертону» (0:2). Как видим, во всех поединках «Вест Хэм» не сумел сохранить свои ворота сухими.

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Из-за серии невыразительных результатов в таблице АПЛ «Вест Хэм» опустился на десятое место. У команды в активе 13 очков, 12 забитых мячей и 14 пропущенных. От зоны еврокубков «молотобойцев» отделяет 2 очка.

На своем поле в текущем чемпионате Англии «Вест Хэм» в пяти матчах одержал только две победы при двух поражениях и одной ничьей.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» одержал только одну победу в семи последних турах АПЛ. Подопечные Стива Брюса одолели «Манчестер Юнайтед» (1:0).

После этой победы «сороки» минимально уступили «Челси» (0:1), а также сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1).

«Ньюкасл» в десяти турах набрал 9 очков. В таблице АПЛ команда располагается на 17-м месте. У «сорок» — 6 забитых мячей и 15 пропущенных.

На выезде в текущем чемпионате «Ньюкасл» проиграл четыре матча из пяти при одной победе.

Прогноз

На победу «Вест Хэма» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,94, на ничью — 3,74, на победу «Ньюкасла» — 4,22.

Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Ньюкасл» — хозяева не проиграют и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,77. 0