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    Сколько раз «россонери» поразят ворота СПАЛа?

    «Милан» — СПАЛ. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Италии 31 октября 2019 года

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    Прогноз на «Милан» — СПАЛ
    Кшиштоф Пентек
    В десятом туре итальянской Серии А «Милан» будет принимать СПАЛ. Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» 31 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Милан» — СПАЛ.
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    Футбол. Италия. Серия А 31 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Милан»

    В девяти матчах чемпионата Италии команда из одноименного города смогла набрать всего 10 очков, из-за чего она сейчас занимает 12 место в турнирной таблице.

    После скромной победы над «Вероной» в 3 поединке в Серии А (0:1) красно-черные не набрали ни единого балла в следующих трех встречах.

    Сперва «Милан» уступил «Интеру» в дерби (0:2), затем он потерпел поражение от «Торино» (2:1) и от «Фиорентины» (1:3). А в поединке 5 октября «россонери» взяли верх над «Дженоа» (1:2).

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    В следующем матче под руководством нового тренера Стефано Пиоли миланский коллектив расписал мировую с «Лечче» (2:2), а в 9 туре Серии А «дьяволы» проиграли «Роме» (2:1).

    СПАЛ

    Сейчас команда из города Феррара имеет в своем активе 7 очков и считается одним из аутсайдеров чемпионата. На данный момент этот коллектив находится на 19 месте в турнирной таблице.

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  • 26/10/2019

    • В последних шести поединках бело-голубые потерпели четыре поражения. 22 сентября СПАЛ уступил на выезде «Сассуоло» (3:0), а несколькими днями позже в родных стенах хозяева не справились с «Лечче» (1:3).

    Неудачно для подопечных Леонардо Семпличи обернулась и встреча с «Ювентусом» (2:0), но после нее СПАЛ сумел победить «Парму» (1:0).

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    В 8 туре Серии А бело-голубые оказались слабее «Кальяри» (2:0), а вот в следующей игре итальянского первенства клуб из Феррары неожиданно отнял очки у «Наполи» (1:1).

    Прогноз

    На победу «Милана» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,49, на ничью — 4,30, а на победу СПАЛа — 7,60.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Милана» больше 1,5 с коэффициентом 1,65. 0

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    «Милан» — СПАЛ. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Италии 31 октября 2019 года. Прогноз на «Милан» — СПАЛ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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