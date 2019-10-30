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    «Реал» крупно обыграет аустайдера чемпионата

    «Реал» — «Леганес». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Испании 30 октября 2019 года

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    Прогноз на «Реал» — «Леганес»
    Дани Карвахаль
    В 11 туре чемпионата Испании «Реал» будет принимать «Леганес». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 30 октября. Начало встречи — в 23:15 мск. Прогноз на «Реал» — «Леганес».

    «Реал»

    В девяти матчах чемпионата Испании «королевский клуб» сумел набрать 18 очков. На данный момент мадридцы идут шестыми в турнирной таблице, отставая от первой позиции на 1 пункт.

    После поражения от ПСЖ в игре Лиги чемпионов (3:0) подопечные Зинедина Зидана победили «Севилью» (0:1) и «Осасуну» (2:0) в 5 и 6 турах Ла Лиги.

    Затем «сливочные» не выявили сильнейшего в противостоянии с «Атлетико» (2:2) и расписали мировую с «Брюгге» в ЛЧ (2:2). А в 8 поединке чемпионата «Реал» одолел «Гранаду» (4:2).

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    В девятом туре испанской Примеры мадридцы потерпели поражение от «Мальорки» (1:0), но на евроарене команда Зидана переиграла «Галатасарай» в Стамбуле (0:1).

    «Леганес»

    За десять туров клуб из одноименного города сумел набрать всего 5 очков. Сейчас команда считается главным аутсайдером чемпионата. На данный момент она занимает последнее место в таблице Ла Лиги.

    Сезон для подопечных Маурисио Пельегрино стартовал с четырех поражений кряду. Этот коллектив уступил «Осасуне» (0:1), «Атлетико» (0:1), «Бетису» (2:1) и «Вильярреалу» (0:3).

    А свои баллы в Примере «Леганес» добыл в поединках с «Валенсией» (1:1) и «Атлетиком» (1:1). Но после этого команда вновь начала проигрывать.

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    Коллектив Пельегрино оказался слабее «Гранады» (1:0), «Леванте» (1:2) и «Хетафе» (2:0). А в 10 туре Ла Лиги уже под руководством Луиса Сембраноса «Леганес» одержал первую победу в чемпионате, одолев «Мальорку» (1:0).

    Прогноз

    На победу «Реала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,28, на ничью — 6,10, а на победу «Леганеса» — 10,5.

    Наш прогноз на матч — победа «Реала» с форой -1,5 с коэффициентом 1,80. 0

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