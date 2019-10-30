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    «Нижний Новгород» и «Шинник» сыграют не особо результативно?

    «Нижний Новгород» — «Шинник». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Кубка России 30 октября 2019 года

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    Прогноз на «Нижний Новгород» — «Шинник»
    «Нижний Новгород» — «Шинник»: фрагмент матча ФНЛ
    В рамках 1/8 финала Кубка России «Нижний Новгород» будет принимать ярославский «Шинник». Встреча пройдет 30 октября на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 19:00 по мск. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Шинник».
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    Футбол. Россия. Кубок 30 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.35
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    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» в этом розыгрыше Кубка России прошел уже два раунда. Сперва он без проблем одолел второлиговый «Арарат» (3:0), а затем оставил за бортом турнира грозный «Краснодар» — 1:0.

    Не так давно нижегородцы сменили главного тренера, что правда не принесло им пока стабильности в результатах.

    С новым рулевым «сине-бело-голубые» сначала одолели дома «Химки» (1:0), после этого разошлись миром с «Краснодаром-2» (2:2), а в своей последней игре уступили на своем поле «Нефтехимику» (0:1).

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    После 20 туров ФНЛ «Нижний Новгород» с 25 очками расположился на десятой позиции в турнирной таблице, отставая от зоны переходных матчей аж на 13 баллов.

    «Шинник»

    «Шинник» также преодолел два этапа в текущем розыгрыше Кубка страны. Сначала он выбил «Текстильщик» (1:0), а в 1/16 финала прошел по пенальти «Сочи».

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    По итогам 20 туров ярославский коллектив идет двумя строками выше своего предстоящего соперника в турнирной таблице ФНЛ, опережает его на пять очков.

    В последних пяти матчах «сине-черные» выиграли только один раз при одной ничьей и тремя поражениями. В последнем туре они расписали мировую с «Мордовией» в Саранске (1:1).

    В текущем розыгрыше ФНЛ «Нижний Новгород» на своем поле проиграл «Шиннику» со счетом 1:3. В прошлом сезоне ярославцы также дважды обыграли своего оппонента по 1:0.

    Прогноз на «Нижний Новгород» — «Шинник»

    Вряд ли оба коллектива захотят рисковать, раскрываться и большими силами идти в атаку. Предлагаем поставить на ТМ 2,5. 0

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    «Нижний Новгород» — «Шинник». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Кубка России 30 октября 2019 года. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Шинник». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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