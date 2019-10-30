«Боруссия» Д — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Кубка Германии 30 октября 2019 года

В 1/16 финала Кубка Германии «Боруссия» Д будет принимать «Боруссию» М. Матч состоится 30 октября на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Боруссия» М.

«Боруссия» Д

На стадии 1/32 финала коллектив из Дортмунда прошел команду «Юрдинген». В Дюссельдорфе гости этого противостояния переиграли хозяев со счетом 0:2.

Но в последних на сегодняшний день матчах черно-желтые демонстрируют не очень убедительные результаты. После ничьей на «Камп Ноу» в игре с «Барселоной» (0:0) «Боруссия» Д разошлась миром с «Анйнтрахтом» (2:2) и «Вердером» (2:2) в Бундеслиге.

Затем «шмели» одолели «Славию» Прага в ЛЧ (0:2), но спустя несколько дней подопечные не выявили сильнейшего в матче с «Фрайбургом» (2:2).

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После победы над «Боруссией» М в чемпионате (1:0) дортмундцы уступили «Интеру» в еврокубках (2:0). А в противостоянии с «Шальке» «шмели» опять сыграли вничью (0:0).

«Боруссия» М

В 1/32 финала Кубка страны коллектив из Менхенгладбаха встретился с клубом «Зандхаузен». На «Хардтвалдштадион» гости минимально переиграли соперников со счетом 0:1.

А сейчас в чемпионате Германии команда является лидером турнирной таблицы. После поражения от «Вольфсберга» в Лиге Европы (0:4) «жеребята» одолели «Фортуну» (2:1) и «Хоффенхайм» (0:3).

Затем в еврокубках подопечные Марко Розе сыграли вничью с «Башакшехиром» (1:1). В 7 туре Бундеслиги «Боруссия» М разгромила «Аугсбург» (5:1), а в следующем матче команда уступила «Боруссии» Д (1:0).

После этого в Риме гости расписали мировую с «Ромой» (1:1), а в 9 туре Бундеслиги черно-бело-зеленые взяли верх над «Айнтрахтом» (4:2).

Прогноз

На победу «Боруссии» Д в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,61, на ничью — 4,10, а на победу «Боруссии» М — 5,30.

Наш прогноз на матч — «Боруссия» Д не проиграет и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,82. 0