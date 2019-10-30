«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка английской лиги 30 октября 2019 года

«Астон Вилла»
В текущем розыгрыше Кубке Лиги «Астон Вилла» провела два выездных матча, в которых обыграла «Крю Александру» (6:1) и «Брайтон» (3:1).
В Премьер-лиге бирмингемцы, вернувшие в нее только в этом сезоне, после десяти туров имеют на своем счету 11 очков и идут на 15-месте, опережая зону вылета всего на три балла.
Проиграв 0:3 «Ман Сити» в своей последней игре, «виллианы» т.с. прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров, выиграв в этот период три их них.
В пяти домашних встречах этого сезона «Астон Вилла» победила в двух из них при двух ничьих и одном поражении, разница мячей — 6:5.
«Вулверхэмптон»
В Кубке Лиги «Вулверхэмптон» сыграл всего один матч, переиграв в серии послематчевых пенальти низшелиговый «Рединг».
На данный момент подопечные Нуну Санту занимают 13-ю позицию в турнирной таблице, набрав столько же очков, как и «Астон Вилла».
«Волки» не знают горечи поражений уже в восьми поединках кряду с учетом всех турниров, победив в половине из них. В своей последней игре они расписали мировую с «Ньюкаслом» (1:1).
В десяти выездных играх текущего сезона во всех турнирах «Вулвз» проиграл лишь раз, шесть встреч выиграл и трижды сыграл вничью.
Последний раз эти команды играли между собой в раках Чемпионшипа в сезоне 2017/2018. Тогда «Астон Вилла» обыграла «Вулверхэмптон» дома со счетом 4:1.
Прогноз на «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»
«Астон Вилла» вполне может воспользоваться плотным графиком «волков». Предлагаем поставить на проходя хозяев. 0