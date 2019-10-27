«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.66) и ставки на тоталы в АПЛ 27 октября 2019 года

В десятом туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 27 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

«Ливерпуль»

В девяти турах чемпионата команда из одноименного города сумела заработать 25 баллов, благодаря чему она уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на 6 пунктов.

Последний раз «мерсисайдцы» теряли очки 17 сентября. Это был выездной поединок в Лиге чемпионов, в котором гости уступили «Наполи» (2:0).

После той встречи «Ливерпуль» победил в 5 матчах кряду. Подопечные Юргена Клоппа взяли верх над «Челси» (1:2), одолели «Милтон Кинс Донс» в Кубке лиги (0:2), разобрались с «Шеффилдом Юнайтед» (0:1).

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Затем в ЛЧ красные оказались сильнее «РБ Зальцбурга» (4:3), а в чемпионате «Ливерпуль» переиграл «Лестер» (2:1). В 9 туре АПЛ «мерсисайдцы» расписали мировую с МЮ (1:1), а на евроарене они разгромили «Генк» (1:4).

«Тоттенхэм»

Сейчас у команды из Лондона имеется 12 очков в активе. На данный момент лилейно-белые занимают 7 место в турнирной таблице.

24 сентября «шпоры» вылетели из Кубка лиги, потерпев поражение в серии пенальти от «Колчестера Юнайтед» (0:0, 4:3), после чего «Тоттенхэм» победил лишь 1 раз в турнирах внутри страны.

Это был домашний матч против «Саутгемптона», в котором хозяева взяли верх (2:1). В Лиге чемпионов подопечные Маурисио Почеттино были разгромлены «Баварией» (2:7).

А в 8 туре АПЛ «Тоттенхэм» уступил «Брайтону» (3:0). Затем в рамках Премьер-лиги лилейно-белые расписали мировую с «Уотфордом» (1:1), а в очередном поединке в ЛЧ лондонцы дома разобрались с «Црвеной Звездой» (5:0).

Прогноз

На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,50, на ничью — 4,60, а на победу «Тоттенхэма» — 5,90.

Сейчас в атаке у лондонцев есть проблемы. Им будет тяжело на равных противостоять команде Клоппа на «Энфилде». «Шпоры» предпочтут действовать от обороны, поэтому наш прогноз на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,66. 0