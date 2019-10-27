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    Ожидать ли нам результативный матч на «Энфилде»?

    «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.66) и ставки на тоталы в АПЛ 27 октября 2019 года

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    Прогноз на «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
    Мохамед Салах
    В десятом туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 27 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.50
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 5.80
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    «Ливерпуль»

    В девяти турах чемпионата команда из одноименного города сумела заработать 25 баллов, благодаря чему она уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на 6 пунктов.

    Последний раз «мерсисайдцы» теряли очки 17 сентября. Это был выездной поединок в Лиге чемпионов, в котором гости уступили «Наполи» (2:0).

    После той встречи «Ливерпуль» победил в 5 матчах кряду. Подопечные Юргена Клоппа взяли верх над «Челси» (1:2), одолели «Милтон Кинс Донс» в Кубке лиги (0:2), разобрались с «Шеффилдом Юнайтед» (0:1).

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    Затем в ЛЧ красные оказались сильнее «РБ Зальцбурга» (4:3), а в чемпионате «Ливерпуль» переиграл «Лестер» (2:1). В 9 туре АПЛ «мерсисайдцы» расписали мировую с МЮ (1:1), а на евроарене они разгромили «Генк» (1:4).

    «Тоттенхэм»

    Сейчас у команды из Лондона имеется 12 очков в активе. На данный момент лилейно-белые занимают 7 место в турнирной таблице.

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  • 21/10/2019

    • 24 сентября «шпоры» вылетели из Кубка лиги, потерпев поражение в серии пенальти от «Колчестера Юнайтед» (0:0, 4:3), после чего «Тоттенхэм» победил лишь 1 раз в турнирах внутри страны.

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  • 23/10/2019

    • Это был домашний матч против «Саутгемптона», в котором хозяева взяли верх (2:1). В Лиге чемпионов подопечные Маурисио Почеттино были разгромлены «Баварией» (2:7).

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    А в 8 туре АПЛ «Тоттенхэм» уступил «Брайтону» (3:0). Затем в рамках Премьер-лиги лилейно-белые расписали мировую с «Уотфордом» (1:1), а в очередном поединке в ЛЧ лондонцы дома разобрались с «Црвеной Звездой» (5:0).

    Прогноз

    На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,50, на ничью — 4,60, а на победу «Тоттенхэма» — 5,90.

    Сейчас в атаке у лондонцев есть проблемы. Им будет тяжело на равных противостоять команде Клоппа на «Энфилде». «Шпоры» предпочтут действовать от обороны, поэтому наш прогноз на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,66. 0

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    «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.66) и ставки на тоталы в АПЛ 27 октября 2019 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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