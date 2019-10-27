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    Наберет ли «Зенит» три очка в Самаре?

    «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч чемпионата России по футболу 27 октября 2019 года

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    Прогноз на «Крылья Советов» — «Зенит»
    Артем Дзюба
    В воскресенье, 27 октября, «Крылья Советов» на своем поле примут «Зенит» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Самаре, начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Крылья Советов» — «Зенит».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Октября 2019 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 14:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.55
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 1.60
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    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» на данный момент занимают шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 17 очков.

    Самарская команда одержала пять побед, дважды сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

    Заметим, что подопечные Миодрага Божовича не проигрывали в РПЛ с 15 сентября, когда в гостях уступили «Краснодару» (2:4). После этого они разошлись миром с «Ахматом» (1:1), а также обыграли «Тамбов» (2:0), «Сочи» (2:0) и «Оренбург» (1:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    Серьезных кадровых проблем у «Крыльев Советов» сейчас нет.

    «Зенит»

    Петербургский «Зенит» расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 29 баллами.

    На счету «сине-бело-голубых» девять побед, две ничьи и два поражения. Они уступают «Локомотиву» лишь по дополнительным показателям.

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    • К слову, единственное осеннее поражение «Зенит» потерпел как раз от «Локо» (0:1) 28 сентября. В остальных матчах команда победила «Спартак» (1:0), «Арсенал» (3:1), «Рубин» (5:0), «Урал» (3:1) и «Ростов» (6:1).

    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов подопечные Сергея Семака в гостях проиграли «Лейпцигу» (1:2), хотя отличились первыми.

    У «Зенита» после травм продолжают восстанавливаться Малком и Эммануэль Маммана.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Зенита» — 1.60, победа «Крыльев Советов» — 6.10, ничья — 4.00.

    У «сине-бело-голубых» было меньше времени на подготовку к этой встрече, поскольку в середине недели они вернулись из Германии, где провели тяжелую игру против «Лейпцига».

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    Очевидно, что набрать три очка в Самаре будет непросто, но подопечные Сергея Семака значительно превосходят соперника в классе, поэтому все зависит только от них.

    Да, «Крылья Советов» можно похвалить за прекрасную беспроигрышную серию, но если к ней присмотреться, то можно заменить, что команда Божовича в последнее время играла с откровенными аутсайдерами.

    Даже уставший «Зенит» значительно сильнее того же «Тамбова» или «Оренбурга», так что чуда от самарцев мы не ждем. Наш прогноз — «победа гостей и тотал меньше 4,5» за 1.79.

    Также можно поставить на гол Артема Дзюбы за 2.11. Форвард «Зенита» набрал хорошую форму и в последних матчах выглядел очень мощно. 0

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