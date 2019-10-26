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    В родных стенах «Интер» уверенно разберется с «Пармой»

    «Интер» — «Парма». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Италии 26 октября 2019 года

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    Прогноз на «Интер» — «Парма»
    Ромелу Лукаку
    В девятом туре итальянской Серии А «Интер» будет принимать «Парму». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 26 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Интер» — «Парма».
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Интер»

    За восемь туров чемпионата Италии миланская команда смогла набрать 21 балл. Сейчас она идет второй в таблице, отставая от «Ювентуса» всего на 1 пункт.

    После ничейной встречи в Лиге чемпионов с пражской «Славией» (1:1) «нерадзурри» победили в трех поединках Серии А. Подопечные Антонио Конте обыграли «Милан» (0:2), «Лацио» (1:0) и «Сампдорию» (1:3).

    Но 2 октября в выездном поединке в рамках ЛЧ «Интер» потерпел поражение от «Барселоны» (2:1). Неудачно команда провела и матч с «Ювентусом», в котором «змеи» уступили (1:2).

    Все прогнозы на Серию А

    По завершении паузы на отборочный цикл к Евро-2020 миланский коллектив взял верх над «Сассуоло» (3:4), а спустя несколько дней хозяева на «Джузеппе Меацца» одолели «Боруссию» Д (2:0).

    «Парма»

    «Крестоносцы» в восьми играх в рамках Серии А сумели заработать 12 очков. На данный момент команда из Пармы располагается на 8 позиции в турнирной таблице.

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    • Сезон для желто-синих начался с поражения от «Ювентуса» (0:1), но чуть позже «Парма» разобралась в гостях с «Удинезе» (1:3). А в 3 туре чемпионата Италии подопечные Роберто Д’Аверсы уступили «Кальяри» (1:3).

    Следующий поединок этот коллектив проиграл «Лацио» в Риме (2:0). 25 сентября «желто-синие» одолели «Сассуоло» (1:0), а через неделю они неожиданно взяли верх над «Торино» (3:2).

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    В 7 туре Серии А подопечные Д’Аверсы потеряли очки в выездной встрече со СПАЛом (1:0). А после паузы на матчи сборных «Парма» дома разгромила «Дженоа» (5:1).

    Прогноз

    На победу «Интера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,31, на ничью — 5,80, а на победу «Пармы» — 10,0.

    Наш прогноз на матч — «Интер» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,95. 0

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    «Интер» — «Парма». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Италии 26 октября 2019 года. Прогноз на «Интер» — «Парма». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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