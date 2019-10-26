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    Поправит ли «Бавария» свое положение в Бундеслиге?

    «Бавария» — «Унион Берлин». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч Бундеслиги 26 октября 2019 года

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    Прогноз на «Бавария» — «Унион Берлин»
    «Бавария» идет на третьем месте
    В девятом туре немецкой Бундеслиги «Бавария» будет принимать «Унион Берлин». Игра пройдет на «Альянц Арена» 26 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Бавария» — «Унион Берлин».

    «Бавария»

    Мюнхенцы начали сентябрь с выездной ничьей с «Лейпцигом» (1:1), а в Лиге чемпионов стартовали с крупной домашней победы над «Црвеной Звездой» (3:0).

    В рамках Бундеслиги «Бавария» на своем поле разгромила «Кельн» (4:0), после чего на выезде удержала победу над «Падерборном» (3:2).

    Во втором туре Лиги чемпионов «Бавария» в Лондоне растоптала «Тоттенхэм» (7:2), но в предпоследнем туре национального первенства неожиданно уступила дома «Хоффенхайму» (1:2).

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    «Ротен» не отреагировали должным образом на неудачу и сыграли вничью 2:2 с «Аугсбургом». Посему идут на третьей строчке турнирной таблицы с 15 очками.

    Посреди этой недели команда вернулась на победный путь, обыграв на выезде «Олимпиакос» (3:2) в 3-м туре группы ЛЧ.

    «Унион»

    В стартовом поединке чемпионата подопечные Урса Фишера потерпели поражение от «Лейпцига» (0:4), а в следующей встрече в рамках немецкого первенства «Унион» разошелся миром с «Аугсбургом» (1:1).

    Затем команда на своем поле сенсационно переиграла «Боруссию» Д (3:1) и чуть позже в товарищеском матче взяла верх над «Хемнитцером» (3:1).

    В 4 туре Бундеслиги «железный союз» уступил «Вердеру» (1:2), а спустя неделю не справился с «Байером» в Леверкузене (0:2).

    Это поражение стало первым из трех кряду — от «Айнтрахта» (1:2) и «Вольфсбурга» (0:1). Эта серия прервалась в прошлом туре против «Фрайбурга» (0:2).

    Тем самым по итогам восьми туров клуб идет на 14 месте с отрывом в один балл от зоны вылета.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,1, тогда как успех гостей оценивается в 23,0, а ничья — в 10,0.

    Рекомендуем ставить на то, что «Бавария» выиграет, и в матче будет забито пять или более голов за 2,05. 0

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