«Янг Бойз» — «Фейеноорд». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

В 19:55 по московскому времени на стадионе «Стад де Сюисс» в Берне «Янг Бойз» начнет матч с «Фейеноордом». Это будет третий тур групповой стадии Лиги Европы. Прогноз на «Янг Бойз» — «Фейеноорд».

«Янг Бойз»

«Янг Бойз» в ранге чемпиона Швейцарии начал свою компанию в самом престижном еврокубке, где был сразу же выбит сербской «Црвеной Звездой».

В Берне команды сыграли со счетом 2:2, а в Белграде был зафиксирован результат 1:1, поэтому из-за правила выездного гола «пчелы» отправились сразу в групповой этап ЛЕ.

В первом туре ЛЕ «желто-черные» проиграли в Португалии «Порту» (1:2). Отметим, что поражение от «драконов» стало для бернцев первым в этом сезоне.

С тех пор клуб не знает поражений уже шесть матчей кряду во всех турнирах, поэтому идет на втором месте как в чемпионате Швейцарии, так и группе Лиги Европы. В ЛЕ у бернцев три очка.

«Фейеноорд»

В матче 1 тура группового этапа ЛЕ клуб из Роттердама потерпел поражение в гостях у «Рейнджерс» (1:0). Во втором поединке этапа «Фейеноорд» победил дома «Порту» (2:0) и стал лидером квартета.

А через несколько дней подопечные Япа Стама в напряженном противостоянии с «Эмменом» разошлись миром (3:3). Затем «Фейе» на своем поле крупно уступил «АЗ Алкмару» (0:3).

29 сентября на стадионе «Де Куйп» команда из Роттердама встретилась с «Твенте» и сумела разгромить гостей — 5:1. В двух предыдущих матчах ей не удалось взять очки, поэтому занимает лишь 10-е место в Эредивизии.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91, тогда как успех гостей оценивается в 3,6, а ничья — в 3,8.

Рекомендуем ставить на то, что «Янг Бойз» выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0