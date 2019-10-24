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    Решит ли «Севилья» исход матча в первом тайме?

    «Севилья» — «Дюделанж». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 24 октября 2019 года

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    Прогноз на «Севилья» — «Дюделанж»
    Хесус Навас
    В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Севилья» будет принимать «Дюделанж». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 24 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Севилья» — «Дюделанж».
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 24 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.05
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    «Севилья»

    В своих двух матчах в рамках Лиги Европы команда из одноименного испанского города набрала максимальное количество очков. С 6 баллами в активе она находится на первом месте в таблице Группы А.

    В стартовой игре на евроарене красно-белые в гостях уверенно разобрались с «Карабахом» (0:3), но в Примере подопечные Лопетеги уступили дважды.

    Сперва «Севилья» не справилась с «Реалом» дома (0:1), а затем она оказалась слабее «Эйбара» на выезде (3:2). В 7 туре Ла Лиги коллектив из Андалусии взял верх над «Реалом Сосьедад» (3:2).

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    После этого севильцы победили АПОЭЛ в Лиге Европы (1:0), а 6 октября команда была разгромлена «Барсой» (4:0). В последнем на сегодняшний день поединке домашнего первенства красно-белые одолели «Леванте» (1:0).

    «Дюделанж»

    По завершении двух туров группового этапа Лиги Европы команда из Люксембурга заняла 3 место в таблице с 3 очками в активе.

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  • 21/10/2019

    • В первом матче в рамках ЛЕ этот коллектив на стадионе ГСП одолел АПОЭЛ (3:4). Затем в 1/32 финала Кубка страны «Дюделанж» разгромил «Эхтернах» (1:6). Но чуть позже подопечные Бертрана Крассона уступили клубу «Унион Титус» в домашнем первенстве (2:0).

    29 сентября в выездной встрече с «Викторией Роспорт» гости победили (0:7), а во втором поединке на евроарене коллектив из Люксембурга потерпел поражение от «Карабаха» (1:4).

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    Затем в чемпионате «Дюделанж» был сильнее «Роданжа» (4:0), а в следующем поединке подопечные Крассона оказались слабее команды «Фола» (2:1).

    Прогноз

    В победе «Севильи» букмекеры не сомневаются, оценивая ее скромным коэффициентом 1,05, на ничью они предлагают котировку 17,5, а на победу «Дюделанжа» — 40,0.

    Наш прогноз на матч — тотал первого тайма больше 1,5 с коэффициентом 1,57. 0

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