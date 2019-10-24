«Севилья» — «Дюделанж». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 24 октября 2019 года

В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Севилья» будет принимать «Дюделанж». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 24 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Севилья» — «Дюделанж».

«Севилья»

В своих двух матчах в рамках Лиги Европы команда из одноименного испанского города набрала максимальное количество очков. С 6 баллами в активе она находится на первом месте в таблице Группы А.

В стартовой игре на евроарене красно-белые в гостях уверенно разобрались с «Карабахом» (0:3), но в Примере подопечные Лопетеги уступили дважды.

Сперва «Севилья» не справилась с «Реалом» дома (0:1), а затем она оказалась слабее «Эйбара» на выезде (3:2). В 7 туре Ла Лиги коллектив из Андалусии взял верх над «Реалом Сосьедад» (3:2).

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После этого севильцы победили АПОЭЛ в Лиге Европы (1:0), а 6 октября команда была разгромлена «Барсой» (4:0). В последнем на сегодняшний день поединке домашнего первенства красно-белые одолели «Леванте» (1:0).

«Дюделанж»

По завершении двух туров группового этапа Лиги Европы команда из Люксембурга заняла 3 место в таблице с 3 очками в активе.

В первом матче в рамках ЛЕ этот коллектив на стадионе ГСП одолел АПОЭЛ (3:4). Затем в 1/32 финала Кубка страны «Дюделанж» разгромил «Эхтернах» (1:6). Но чуть позже подопечные Бертрана Крассона уступили клубу «Унион Титус» в домашнем первенстве (2:0).

29 сентября в выездной встрече с «Викторией Роспорт» гости победили (0:7), а во втором поединке на евроарене коллектив из Люксембурга потерпел поражение от «Карабаха» (1:4).

Затем в чемпионате «Дюделанж» был сильнее «Роданжа» (4:0), а в следующем поединке подопечные Крассона оказались слабее команды «Фола» (2:1).

Прогноз

В победе «Севильи» букмекеры не сомневаются, оценивая ее скромным коэффициентом 1,05, на ничью они предлагают котировку 17,5, а на победу «Дюделанжа» — 40,0.

Наш прогноз на матч — тотал первого тайма больше 1,5 с коэффициентом 1,57. 0