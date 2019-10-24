«Рома» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 24 октября 2019 года

В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Рома» будет принимать «Боруссию» М. Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 24 октября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Рома» — «Боруссия» М.

«Рома»

После двух поединков в Лиге Европы римский коллектив с четырьмя баллами возглавляет турнирную таблицу Группы J. Столько же очков имеет и «Вольфсберг».

В 1 матче на евроарене желто-красные на своем поле разгромили «Башакшехир» (4:0), а в 4 туре Серии А «Рома» победила «Болонью» (1:2).

25 сентября подопечные Паулу Фонсеки потерпели поражение от «Аталанты» (0:2), но спустя несколько дней «волки» разобрались с «Лечче» в гостях (0:1).

Календарь и таблица Лиги Европы

Второй тур в ЛЕ для «Ромы» закончился ничьей во встрече с «Вольфсбергом» (1:1). А после этого желто-красные дважды разошлись миром в домашнем первенстве с «Кальяри» (1:1) и «Сампдорией» (0:0).

«Боруссия» М

В двух играх в Лиге Европы немецкая команда заработала лишь 1 балл, вследствие чего она сейчас идет третьей в таблице Группы J.

В первой встрече еврокубкового сезона клуб из Менхенгладбаха в родных стенах был разгромлен «Вольфсбергом» (0:4). После этого «Боруссия» М одолела «Фортуну» (2:1) и «Хоффенхайм» (0:3) в чемпионате Германии.

Следующий поединок в Лиге Европы завершился ничьей. В Турции подопечные Марко Розе расписали мировую с «Башакшехиром» (1:1).

В 7 туре Бундеслиги «жеребята» крупно переиграли «Аугсбург» (5:1), а после паузы на матчи сборных «Боруссия» М уступила «Боруссии» Д (1:0).

Прогноз

На победу «Ромы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,18, на ничью — 3,80, а на победу «Боруссии» М — 3,15.

Коллективу из Менхенгладбаха нужно побеждать в Риме, но и хозяева поединка сделают все, чтобы завоевать 3 очка. Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,57. 0