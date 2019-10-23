«Торпедо» — «Чайка». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч ФНЛ 23 октября 2019 года

В среду, 23 октября, в рамках 19-го тура первого российского дивизиона московской «Торпедо» на своем поле примет «Чайку». Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Чайка».

«Торпедо»

«Торпедо» по итогам 18 туров первенства единолично возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, набрав в этих играх 43 очка, оторвавшись от ближайшего преследователя на шесть баллов.

За последние 13 встреч в первой лиге «черно-белые» теряли очки в двух встречах, проиграв по 0:1 на выезде «Нефтехимику» и на своем поле «Чертаново» в последнем туре.

А до этого дружина Сергея Игнашевича одержала две виктории кряду, переиграв дома ярославский «Шинник» (2:0) и на выезде вторую команду «Спартака» — 3:2.

В 11-ти домашних матчах текущего розыгрыша ФНЛ «Торпедо» выиграло в девяти из них, а также по разу сыграло вничью и проиграло, разница забитых и пропущенных — 21:8.

«Чайка»

«Чайка», которая только в 2016 году получила лицензированию РФС, за три года добралась до первой лиги, где на данный момент идет в середине турнирной таблицы ФНЛ.

После 18 матчей первого российского дивизиона «чайки» расположилась на 10 позиции, имея на своем счету 24 балла, оторвавшись от зоны вылета на восемь пунктов.

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Последние две игры в первой лиге клуб из Ростовской области выиграл, поочередно одолев в Ярославле «Шинник» (3:2) и на своей территории «Спартак-2» (2:1).

В десяти выездных встречах дебютного сезона в ФНЛ «Чайка» добыла три виктории, четыре раза сыграла вничью и три игры проиграла, разница мячей — 11:11.

Прогноз на «Торпедо» — «Чайка»

Прогнозируем, что «Торпедо» после осечки в прошлом туре ФНЛ, теперь не допустит потери очков и положит в свою копилку три балла. 0