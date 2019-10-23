ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеТрансферный дайджест. 15-21 октября «Ливерпуль»АПЛ. «Ман Сити» выиграл у «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» Адам ЛалланаСерия прервалась, гонка продолжается. «Ливерпуль» избежал поражения на «Олд Траффорд»
  • 23:55
    • «Арсенал» на выезде уступил «Шеффилду»
  • 23:44
    • Определился полный список претендентов на «Золотой мяч»
  • 23:32
    • Лунин вошёл в десятку лучших молодых игроков мира
  • 23:15
    • Названы претенденты на первый в истории приз «Вратарь года имени Яшина»
  • 22:35
    • Рамос выступает против возвращения Моуринью в «Реал»
  • 22:14
    • ЦСКА одолел «Торпедо», одержав седьмую победу подряд
  • 21:16
    • Тедеско: Место «Спартака» в середине таблицы — реалистичная оценка
    Все новости спорта

    «Торедо» не допустит второй осечки подряд?

    «Торпедо» — «Чайка». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч ФНЛ 23 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Чайка Календарь ФНЛ
    Прогноз на «Торпедо» — «Чайка»
    Иван Сергеев
    В среду, 23 октября, в рамках 19-го тура первого российского дивизиона московской «Торпедо» на своем поле примет «Чайку». Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Чайка».

    «Торпедо»

    «Торпедо» по итогам 18 туров первенства единолично возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, набрав в этих играх 43 очка, оторвавшись от ближайшего преследователя на шесть баллов.

    За последние 13 встреч в первой лиге «черно-белые» теряли очки в двух встречах, проиграв по 0:1 на выезде «Нефтехимику» и на своем поле «Чертаново» в последнем туре.

    А до этого дружина Сергея Игнашевича одержала две виктории кряду, переиграв дома ярославский «Шинник» (2:0) и на выезде вторую команду «Спартака» — 3:2.

  • Тедеско изменил игру «Спартака», но это не принесло победы в дебютном матче
  • Обзор прессы по матчу «Спартак» — «Рубин»
  • 19/10/2019

    • В 11-ти домашних матчах текущего розыгрыша ФНЛ «Торпедо» выиграло в девяти из них, а также по разу сыграло вничью и проиграло, разница забитых и пропущенных — 21:8.

    «Чайка»

    «Чайка», которая только в 2016 году получила лицензированию РФС, за три года добралась до первой лиги, где на данный момент идет в середине турнирной таблицы ФНЛ.

    ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    После 18 матчей первого российского дивизиона «чайки» расположилась на 10 позиции, имея на своем счету 24 балла, оторвавшись от зоны вылета на восемь пунктов.

    Все прогнозы на ФНЛ

    Последние две игры в первой лиге клуб из Ростовской области выиграл, поочередно одолев в Ярославле «Шинник» (3:2) и на своей территории «Спартак-2» (2:1).

    В десяти выездных встречах дебютного сезона в ФНЛ «Чайка» добыла три виктории, четыре раза сыграла вничью и три игры проиграла, разница мячей — 11:11.

    Прогноз на «Торпедо» — «Чайка»

    Прогнозируем, что «Торпедо» после осечки в прошлом туре ФНЛ, теперь не допустит потери очков и положит в свою копилку три балла. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Йокерит — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  3.48
  • Экспресс дня 22 октября
  • Сегодня в 19:55
    •  1.64
  • Прогноз на матч Атлетико — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шахтер — Динамо З
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ювентус — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Галатасарай — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Брюгге — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ювентус — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Галатасарай — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Алонсо принес трудную победу «Челси»
  • «Челси» получает выгоду из своего упорства
    • 04:17 20/10/2019     Карло Анчелотти
  • Серия А. Как дела у команд из топ-шестерки?
    • 15:30 18/10/2019     Виктор Гончаренко
  • Гончаренко просчитался. ЦСКА снова потерял очки
    • 23:00 20/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Торпедо» — «Чайка». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч ФНЛ 23 октября 2019 года . Прогноз на «Торпедо» — «Чайка». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
    Тоже интересно
    «Динамо» — «Краснодар» Футбол Победила дружба. Новиков успешно дебютировал в «Динамо» перед юбилеем ЯшинаРеакция спортивных СМИ на ничью «Динамо» и «Краснодара» Вчера в 02:110
  • 20:15
    • «Ак Барс» на выезде разгромил «Автомобилист»
  • 17:33
    • Назван состав сборной России на Кубок Дэвиса
  • 00:56
    • Черчесов: Чалов находится в обойме сборной России
    Олег Знарок Хоккей Знарок опять победил в Питере. СКА не помогли новичкиСМИ — о победе «Спартака» над СКА в Санкт-Петербурге Вчера в 12:550
  • Экспресс дня

  • Фавориты не допустят осечек?
  • 3.48
    •
  • 00:52
    • Четыре американки попали в список претенденток на «Золотой мяч»
  • 00:39
    • Черчесов прокомментировал назначение Тедеско в «Спартак»
  • 00:18
    • «Брешиа» и «Фиорентина» разошлись миром
    Виктор Гончаренко Футбол Гончаренко просчитался. ЦСКА снова потерял очкиПресса о матче «Уфа» — ЦСКА 20/10/2019 в 23:000
  • 16:04
    • Главный тренер «Амура» во время матча угрожал судье сжечь его машину
  • 15:53
    • Слуцкий назвал руководство «Ротора» «дебилами»
  • 15:21
    • Аликин, Яруллин, Макмиллан и Гончарук — лучшие игроки седьмой недели КХЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие