«Зальцбург» — «Наполи». Прогноз (к. 3.5) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 23 октября 2019 года

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Зальцбург» будет принимать «Наполи». Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» 23 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Зальцбург» — «Наполи».

«Зальцбург»

Свой путь в Лиге чемпионов коллектив из Австрии начал очень ярко, разгромив на своем поле бельгийский «Генк» (6:2).

А чуть позже в чемпионате «быки» на выезде потеряли очки в поединке с ЛАСКом. «РБ Зальцбург», уступая 2:0 к 18 минуте, сумел в итоге вырвать ничью у хозяев — 2:2.

В 1/16 финала Кубка страны команда в гостях встретилась с «Рапидом», где подопечные Марша взяли верх (2:1) в дополнительное время.

В рамках австрийской Бундеслиги «РБ Зальцбург» также разгромил «Аустрию» (4:1) и «Райндорф Альтах» (6:0), затем сыграл вничью со «Штурмом» (1:1) в гостях, но все равно остается лидером.

Во втором туре группы ЛЧ коллектив невероятным образом отыгрался с «Ливерпулем», проигрывая 0:3, но все-таки уступил 3:4.

«Наполи»

«Наполи» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов одолел дома «Ливерпуль» (2:0). Во втором туре подопечные Карло Анчелотти не сумели победить на выезде «Генк» (0:0), но остаются лидером квартета.

На старте сезона «партенопейцы» в результативной встрече взяли верх над «Фиорентиной» во Флоренции (4:3), но спустя неделю с таким же счетом команда проиграла «Ювентусу» в гостях (4:3).

В третьем туре Серии А «Наполи» заработал три очка в поединке с «Сампдорией» (2:0). После этого клуб из Неаполя разгромил на выезде «Лечче» (1:4), неожиданно уступил «Кальяри» (0:1) и победил «Брешию» (2:1) дома.

Затем клуб ожидала нулевая ничья в матче против «Торино» на выезде, и только после этого удалось выиграть — у «Вероны» (2:0) — сейчас «адзурри» идут на четвертом месте в Серии А.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,55, а ничья — в 3,8.

Рекомендуем ставить на то, что «Наполи» выиграет, и обе команды забьют за 3,5. 0