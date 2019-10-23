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    Как сыграют на «Джузеппе Меацца» равные соперники?

    «Интер» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 23 октября 2019 года

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    Прогноз на «Интер» — «Боруссия» Д
    Лаутаро Мартинес
    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 23 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Интер» — «Боруссия» Д.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 23 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.35
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.95
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    «Интер»

    В двух матчах в рамках Лиги чемпионов миланская команда сумела заработать всего 1 балл. Сейчас она занимает третью строчку Группы F, опережая «Славию» по дополнительным показателям.

    На старте еврокубковой кампании «Интер» расписал мировую как раз-таки с пражским коллективом (1:1). А после этого в дерби «нерадзурри» взяли верх над «Миланом» (0:2).

    25 сентября «змеи» победили «Лацио» (1:0), а несколькими днями позже они одолели «Сампдорию» (3:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Во втором поединке в Лиге чемпионов подопечные Антонио Конте уступили «Барселоне» на «Камп Ноу» (2:1), а в 7 туре Серии А «Интер» дома не справился с «Ювентусом» (1:2). В последней на сегодня встрече черно-синие победили «Сассуоло» (3:4).

    «Боруссия» Д

    На данный момент коллектив из Дортмунда вместе с «Барселоной» является лидером Группы F. Оба клуба имеют в активе по 4 очка, но немцы опережают испанцев по второстепенным показателям.

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    • Первая игра на «Сигнал Идуна Парк» в ЛЧ завершилась ничьей в противостоянии с «Барсой» (0:0). Затем «шмели» дважды разошлись миром в Бундеслиге с «Айнтрахтом» (2:2) и «Вердером» (2:2).

    А в следующем матче под эгидой УЕФА «Боруссия» Д взяла верх над пражской «Славией» (0:2). После этого подопечные Люсьена Фавра не смогли выявить сильнейшего в поединке с «Фрайбургом» (2:2).

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    В последней на сегодняшний день встрече дортмундцы с минимальным преимуществом переиграли «Боруссию» М (1:0).

    Прогноз

    На победу «Интера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,40, на ничью — 3,50, а на победу «Боруссии» Д — 3,00.

    В Италии нас ждет битва одинаковых по силе соперников, но оба коллектива имеют проблемы в обороне. Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,67. 0

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