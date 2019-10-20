«Сампдория» — «Рома». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч Серии А 20 октября 2019 года

В Генуе на «Комунале Луиджи Феррарис» футбольный клуб «Сампдория» примет «Рому» в рамках восьмого тура итальянской Серии А. Поединок начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Сампдория» — «Рома».

«Сампдория»

В нынешней кампании «Сампдория» провела восемь поединков. Первым матчем нового футбольного года стала для нее кубковая игра против «Кротоне», в которой она победила 3:1 и прошла дальше.

Старт в Серии А пока что выдается неудачным. В первом туре подопечные Эусебио Ди Франческо были разгромлены дома «Лацио» (0:3), а во втором — «Сассуоло» (1:4).

Далее последовало еще одно поражение, которое нанес «Наполи» (0:2), и только после этого команда победила — дома «Торино» (1:0).

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Тем не менее, в 5-м туре снова пришло время неудач после встречи с «Фиорентиной» (1:2), которая начала серию из трех поражений кряду, из-за чего «блучеркьяти» остаются на последнем месте с тремя баллами.

«Рома»

Приняв участие в 7 играх чемпионата, римский клуб заработал 12 очков, благодаря чему сейчас занимает 5 место в турнирной таблице Серии А.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне подопечные Паулу Фонсеки проиграли лишь 1 поединок. Вернувшись к выступлениям после квалификации на Евро-2020, «волки» на своем поле победили «Сассуоло» (4:2).

А в первом матче Лиги Европы желто-красные разгромили «Башакшехир» (4:0). В 4 туре Серии А «Рома» одолела «Болонью» (1:2), но несколькими днями позже команда потерпела поражение от «Аталанты» (0:2).

После этого римляне разобрались на выезде с «Лечче» (0:1), а затем расписали мировые в Лиге Европы с «Вольфсбергом» (1:1) и «Ромой» (1:1).

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,2, а ничья — в 3,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Рома» выиграет, и обе команды забьют за 3,6. 0