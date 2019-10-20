«Арсенал» Тула — «Сочи». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата России по футболу 20 октября 2019 года

«Арсенал» Тула
«Канониры» по итогам 12 туров российского первенства разместились на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 14 очков (такое количество баллов еще у пяти команд).
В чемпионате страны «пряники» не могут выиграть уже почти два месяца. Последняя их виктория датирована 25 августом (одолели дома «Оренбург» — 2:1). После чего они четыре встречи проиграли и раз сыграли вничью.
В последних двух играх Премьер-лиги туляки были поочередно повержены на выезде «Краснодаром» (0:2) и «Локомотивом» (1:2).
В шести домашних встречах текущего розыгрыша чемпионата России «Арсенал» соблюдает полный паритет (+2,=2,-2), разница забитых и пропущенных — 7:7.
«Сочи»
Абсолютный новичок элитного российского дивизиона после 12 туров набрал 12 очков и разместился в зоне стыковых игр, на 13 месте, отставая от 12 позиции на два пункта.
Перед международной паузой «барсы» проиграли «Крыльям Советов» на «Фиште» со счетом 0:2, а перед эти они там же с таким же результатом переиграли «Ахмат».
В семи выездных встречах дебютного сезона в РПЛ «Сочи» выиграл в двух из них, столько же раз сыграл вничью и трижды проиграл, разница мячей — 8:10.
Стоит отметить, что ранее дороги этих команд еще не пересекались.
Прогноз на «Арсенал» Тула — «Сочи»
Думаем, что туляки смогут прервать свою безвыигрышную серию в чемпионате страны. Но все же перестрахуемся и поставим на хозяев с форой. 0