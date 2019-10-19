«Зенит» — «Ростов». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России 19 октября 2019 года

«Зенит»
Питерский клуб начал сентябрь с выездной победы в «Дерби двух столиц», взяв верх над «Спартаком» благодаря стандарту Жиркова — 1:0.
Во время паузы на матчи сборных «Зенит» провел товарищеский спарринг с «Сочи» (2:1), а затем в матче РПЛ обыграл дома тульский «Арсенал» (3:1).
Прогнозы на чемпионат России по футболу
В Лиге чемпионов питерцы стартовали непростым выездным матчем с «Лионом», который удалось свести вничью 1:1.
Вернувшись домой, «Зенит» разгромил на своем поле «Рубин» (5:0), а потом в рамках 1/16 финала Кубка России не без труда одолел на выезде «Енисей» (2:1).
Затем питерский клуб уступил на выезде «Локомотиву» (0:1), а вернувшись в Петербург — победил «Бенфику» (3:1) в рамках Лиги чемпионов.
В последнем матче «Зенит» на выезде одолел «Урал» и после 12 туров с 26 очками идет на 4-м месте, уступая лишь по доп. показателям. Разница мячей 21-6, 5 голов забил Артем Дзюба.
«Ростов»
Ростовчане начали сентябрь с домашней победы над «Ахматом» (2:1), ставшей для донской команды третьей подряд.
Выездной матч с «Тамбовом» подопечные Валерия Карпина проиграли со счетом 1:2, после чего в гостевом матче 1/16 финала Кубка России победили «Мордовию» (2:0).
В последних матчах ростовчане сначала на своем поле разгромили «Динамо» (3:0), а затем в Москве уверенно победили ЦСКА (3:1).
После 12 туров РПЛ «Ростов» с 26 очками идет на втором месте, уступая «Локо» и обгоняя «Зенит» по доп. показателям. Разница мячей 23-15, 10 голов забил Эльдор Шомуродов.
В прошлом сезоне «Ростов» проиграл в Петербурге 0:2, но победил дома 1:0. Сезоном ранее команды дважды сыграли 0:0. В Питере ростовчане побеждали еще в 2014 году со счетом 2:0.
Из 10 последних матчей в Питере «Ростов» проиграл 8, лишь раз победив. Прогнозируем, что команда Сергея Семака одержит домашнюю победу.
Матч может быть довольно результативным, интересны варианты ТБ 2,5 за 1.90 и «обе забьют» за 1.95. 0