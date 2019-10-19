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    «Зенит» — «Ростов». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России 19 октября 2019 года

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    Прогноз на «Зенит» — «Ростов»
    «Зенит»
    В субботу, 19 октября, питерский «Зенит» в поединке 13-го тура российской Премьер-лиги сыграет с «Ростовом». Встреча, которая пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Зенит» — «Ростов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Октября 2019 года
    Зенит
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    «Зенит»

    Питерский клуб начал сентябрь с выездной победы в «Дерби двух столиц», взяв верх над «Спартаком» благодаря стандарту Жиркова — 1:0.

    Во время паузы на матчи сборных «Зенит» провел товарищеский спарринг с «Сочи» (2:1), а затем в матче РПЛ обыграл дома тульский «Арсенал» (3:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В Лиге чемпионов питерцы стартовали непростым выездным матчем с «Лионом», который удалось свести вничью 1:1.

    Вернувшись домой, «Зенит» разгромил на своем поле «Рубин» (5:0), а потом в рамках 1/16 финала Кубка России не без труда одолел на выезде «Енисей» (2:1).

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    • Затем питерский клуб уступил на выезде «Локомотиву» (0:1), а вернувшись в Петербург — победил «Бенфику» (3:1) в рамках Лиги чемпионов.

    В последнем матче «Зенит» на выезде одолел «Урал» и после 12 туров с 26 очками идет на 4-м месте, уступая лишь по доп. показателям. Разница мячей 21-6, 5 голов забил Артем Дзюба.

    «Ростов»

    Ростовчане начали сентябрь с домашней победы над «Ахматом» (2:1), ставшей для донской команды третьей подряд.

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    Выездной матч с «Тамбовом» подопечные Валерия Карпина проиграли со счетом 1:2, после чего в гостевом матче 1/16 финала Кубка России победили «Мордовию» (2:0).

    В последних матчах ростовчане сначала на своем поле разгромили «Динамо» (3:0), а затем в Москве уверенно победили ЦСКА (3:1).

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    • После 12 туров РПЛ «Ростов» с 26 очками идет на втором месте, уступая «Локо» и обгоняя «Зенит» по доп. показателям. Разница мячей 23-15, 10 голов забил Эльдор Шомуродов.

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом сезоне «Ростов» проиграл в Петербурге 0:2, но победил дома 1:0. Сезоном ранее команды дважды сыграли 0:0. В Питере ростовчане побеждали еще в 2014 году со счетом 2:0.

    Из 10 последних матчей в Питере «Ростов» проиграл 8, лишь раз победив. Прогнозируем, что команда Сергея Семака одержит домашнюю победу.

    Матч может быть довольно результативным, интересны варианты ТБ 2,5 за 1.90 и «обе забьют» за 1.95. 0

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