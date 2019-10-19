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    Продолжится ли победная серия «Вулверхэмптона»?

    «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 3.8) и ставки на матч АПЛ 19 октября 2019 года

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    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»
    «Вулвз» выиграли четыре предыдущих матча кряду
    В девятом туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» будет принимать «Саутгемптон». Игра пройдет на стадионе «Молинью» 19 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Вулверхэмптон»

    «Волки» из-за игр на два фронта не особо хорошо стартовали в чемпионате страны. После семи матчей у них было семь баллов и 13-я позиция в турнирной таблице АПЛ.

    До позапрошлого тура «Оранжево-черные» не одержали ни одной виктории в матчах Премьер-лиги, сыграв четыре раза вничью при двух поражениях.

    Только после этого клуба впервые в этом сезоне выиграл, одолев дома «Уотфорд» (2:0). А в прошлом туре ему удалось совершить сенсацию, одолев на выезде «Манчестер Сити» (2:0).

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    «Вулверхэмптон» не знает поражений уже пять поединков кряду во всех турнирах. При этом четыре предыдущих во всех турнирах он выиграл и занимает 11-ю строчку в АПЛ.

    «Саутгемптон»

    Коллектив из одноименного города сумел заработать 7 очков в 8 матчах АПЛ и поэтому занимает 17 место в турнирной таблице.

    После поражений в стартовых двух встречах от «Бернли» (3:0) и «Ливерпуля» (1:2) «святые» победили «Брайтон» (0:2) в чемпионате, а также минимально переиграли «Фулхэм» в 1/32 финала Кубка Лиги (0:1).

    Чуть позже в АПЛ «Саутгемптон» расписал мировую на своем поле в поединке с МЮ (1:1). В 5 туре подопечные Ральфа Хазенхюттля взяли верх над «Шеффилдом Юнайтед» (0:1).

    Победы продолжились в 1/16 финала Кубка лиги, где был пройдет «Портсмут» (4:0), но в позапрошлом туре коллектив проиграл «Тоттенхэму» (1:2) на выезде в рамках АПЛ.

    В прошлом также случилась неудача — против «Челси» (1:4) дома.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех гостей оценивается в 4,5, а ничья — в 3,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вулверхэмптон» выиграет, и обе команды забьют за 3,8. 0

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    «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 3.8) и ставки на матч АПЛ 19 октября 2019 года. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.80
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