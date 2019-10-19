«Мец» — «Нант». Прогноз (к. 4.80) и ставки на матч французской Лиги 1 19 октября 2019 года

В субботу, 19 октября, «Мец» будет принимать на своем поле «Нант» в рамках 10-го тура французской Лиги 1. Начало матча — в 21:00 мск. Прогноз на «Мец» — «Нант».

«Мец»

Уже первый тур Лиги 1 получился для подопечных Фредерика Антонетти очень напряженным. В выездной встрече против «Страсбурга» «Мец» завоевал 1 балл в сложной игре (1:1).

Следующий матч в чемпионате оказался намного удачнее предыдущего. На своем поле бордовые одолели «Монако» (3:0), но с таким же счетом они проиграли в 3 туре «Анже» на выезде.

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Затем последовали еще три поражения кряду, и только после этого был побежден на выезде «Сент-Этьен» (1:0). Это остается единственной викторией клуба, который идет на последнем, 20 месте.

«Нант»

«Нант» после неудачного старта сезона (в первых двух турах проиграл «Лиллю» и сыграл вничью с «Марселем») затем сумел набрать форму.

К шестому туру команда Кристиана Гуркюффа подошла с серией из трех подряд, пусть и минимальных, но побед в Лиге 1. «Нанту» удалось обыграть «Амьен» (2:1), «Монпелье» (1:0) и «Реймс» (1:0).

После этого поражение «Канарейкам» нанес «Страсбург» (0:1), но вслед за этим снова были три виктории кряду с одинаковым счетом 1:0.

После девяти туров у клуба в активе 19 очков и второе место в таблице. Команда лишь на 2 очка отстает от лидирующего ПСЖ.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,7, тогда как успех гостей оценивается в 2,8, а ничья — в 3,0.

Рекомендуем ставить на то, что «Нант» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 4,8. 0