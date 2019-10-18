«Айнтрахт» — «Байер». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 18 октября 2019 года

«Айнтрахт»
«Айнтрахт» занимает девятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, имея на своем счету 11 очков.
В нынешнем сезоне «орлы» одержали победы над «Хоффенхаймом» (1:0), «Фортуной» (2:1) и «Унионом» (2:1), разошлись миром с дортмундской «Боруссией» (2:2) и «Вердером» (2:2), а также уступили «Лейпцигу» (1:2) и «Аугсбургу» (1:2).
Также «Айнтрахт» выступает в групповом этапе Лиги Европы, где сначала проиграл лондонскому «Арсеналу» (0:3), а затем обыграл португальскую «Виторию» (1:0).
После травм у «Айнтрахта» восстанавливаются вратарь Кевин Трапп, защитник Марко Русс и полузащитник Джонатан де Гузман.
«Байер»
Леверкузенский «Байер» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Германии с 14 баллами.
«Аптекари» успели обыграть «Падерборн» (3:2), «Фортуну» (3:1), «Унион» (2:0) и «Аугсбург» (3:0), сыграть вничью с «Хоффенхаймом» (0:0) и «Лейпцигом» (1:1), а также проиграть дортмундской «Боруссии» (0:4).
В Лиге чемпионов дела у подопечных Петера Боса пока идут не очень хорошо. В первом туре они на своем поле уступили московскому «Локомотиву» (1:2), а во втором в гостях потерпели поражение от «Ювентуса» (0:3).
В лазарете «Байера» находятся полузащитник Ларс Бендер и нападающий Леон Бэйли.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Байера» — 2.25, победа «Айнтрахта» — 2.90, ничья — 3.80.
Определить фаворита в данной паре довольно сложно, ведь «орлы» в целом хорошо играют на своем поле, где пока не проиграли ни одной встречи. Что касается «аптекарей», то они более стабильны, о чем говорит их единичка в графе «поражения».
Исходя из этого, мы предлагаем ставить на количество голов, которых должно быть много, судя по стилю обеих команд. Наш прогноз — «тотал голов больше 3» за 1.80.
Еще один интересный вариант — «обе команды забьют и тотал больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.66. 0