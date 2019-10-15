Румыния — Норвегия. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч квалификации чемпионата Европы 15 октября 2019 года

В 8-м туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Румынии 15 октября в Бухаресте на стадионе «Националь» сыграет с командой Норвегии. Начало игры — в 21:45 по мск. Прогноз на Румыния — Норвегия.

Румыния

Сборная начала квалификацию с гостевой неудачи от Швеции (1:2), а потом в марте же разгромила дома Фареры — 4:1.

В июне румынская команда ушла от выездного поражения в матче с Норвегией (2:2), забив на последних минутах, после чего в гостях же разгромила команду Мальты (4:0).

В сентябре Румыния на своем поле уступила команде Испании (1:2), хотя закачивала матч в большинстве. Ответный матч с Мальтой завершился домашней победой 1:0.

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В октябре сборная Румынии разгромила на выезде команду Фарер (4:0) и с 13 очками занимает 3-е место в группе F, всего на балл отставая от идущих вторыми шведов. Разница мячей 16-7.

Норвегия

Норвежцы начали отборочный турнир в марте с гостевого поражения от Испании (1:2), после чего в домашнем матче со Швецией (3:3) вели 2:0, едва не проиграли, но спаслись на последних минутах.

В июне сборная Норвегии дома упустила победу над Румынией (2:2) и на выезде обыграла сборную Фарерских островов (2:0) благодаря дублю Йонсена.

В сентябре подопечные Ларса Лагербека на своем поле победили Фареры (2:0), дважды забив до перерыва и на выезде сыграли вничью со Швецией (1:1).

В октябре норвежцы спаслись на последних минутах в домашнем матче с Испанией (1:1), благодаря пенальти на 90-й минуте.

В группе F сборная Норвегии с 10 очками на 4-м месте, на 4 балла отставая от второй строчки. Разница мячей 12-9.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, коэффициент на победу Румынии равен 2,55, тогда как успех Норвегии оценивается в 2,95, а ничья — в 3,10.

Несмотря на то, что румыны набрали больше очков, норвежцы вряд ли проиграют на выезде.

Вряд ли матч будет очень результативным — интересны варианты ТМ 2,5 за 1,55 и «Обе забьют — нет» за 1,75. 0