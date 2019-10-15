Камбоджа — Ирак. Прогноз (к. 1.44) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 15 октября 2019 года

Во вторник, 15 октября, в четвертом туре группового этапа второго квалификационного раунда отборочного этапа ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Камбоджи на своем поле примет команду Ирака. Начало встречи — в 14:30 по мск. Прогноз на Камбоджа — Ирак.

Камбоджа

Национальная команда Камбоджи на данный момент занимает 169 место в рейтинге ФИФА. Эту отборочную компанию она начала еще с первого квалификационного раунда.

На том этапе «монархи» в двух встречах переиграли сборную Пакистана: 2:0 — дома и 2:1 — на выезде.

Второй этап отборочного турнира они начали с домашней ничьей с Гонконгом (1:1), после чего потерпели два поражения кряду. Сперва камбоджийцы на своей территории уступили Бахрейну — 0:1, а в третьем туре они были уничтожены в Иране местной сборной со счетом 0:14.

Стоит отметить, что в том поединке Камбоджа не реализовала пенальти. Это поражение стало самым крупным в истории кхмеров.

Ирак

Сборная Ирака на Кубке Азии-2019 легко смогла выйти из группы, выиграв две игры при одном ничейном исходе, но уже на первом сопернике плей-офф закончила выступление, проиграв Катару со счетом 0:1.

После завершения континентального первенства иракцы провели 11 матчей с учетом всех турниров, где шесть раз выиграли, три матча свели вничью и дважды проиграли.

В квалификации к чемпионату мира-2022 «Львы Месопотамии» в первом туре расписали мировую с Бахрейном (1:1) в гостях, а в своем втором поединке они на своей территории одолели Гонконг — 2:0.

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С четырьмя очками команда Ирака идет на втором месте в группе С, уступая первому Ирану два пункта.

Прогноз на Камбоджа — Ирак

Прогнозируем, что сборная Ирака сможет разжиться тремя очками в Камбодже. Думаем, что иракцы сделают это «всухую». 0