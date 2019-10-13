Уэльс — Хорватия. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 13 октября 2019 года

В восьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Уэльса 13 октября на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе сыграет с Хорватией. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Уэльс — Хорватия.

Уэльс

Приняв участие в 5 поединках отборочного цикла, команда Райана Гиггза заработала 7 очков, из-за чего она довольствуется лишь 4 строчкой в таблице Группы Е.

Свою битву за путевку на Евро-2020 «драконы» начали со 2 тура. В домашнем матче хозяева с минимальным преимуществом взяли верх над Словакией (1:0).

После этого Уэльс на выезде потерпел поражение от Хорватии (2:1). Неудачей завершилась и следующая встреча. Валлийцы уступили Венгрии (1:0).

В 5 туре квалификации «драконы» смогли победить Азербайджан (2:1), а несколькими днями позже коллектив Гиггза принял участие в товарищеском поединке с Белоруссией, где одолел соперников (1:0).

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7 тур отборочной кампании Уэльс провел в гостях. В Трнаве валлийцы разошлись миром со Словакией (1:1).

Хорватия

В отличие от своего соперника, хорваты сыграли на 1 матч больше. В 6 поединках квалификации «пламенные» набрали 13 очков, благодаря чему они стали лидерами своей группы.

На старте отборочной кампании подопечные Златко Далича не без проблем одолели Азербайджан дома (2:1). Но несколькими днями позже Хорватия уступила Венгрии (2:1).

8 июня «шашечные» с минимальным преимуществом переиграли Уэльс (2:1), а в 5 туре команда на выезде разгромила Словакию (0:4).

Следующий поединок квалификации завершился для подопечных Далича потерей очков в Баку. В этой встрече гости разошлись миром с Азербайджаном (1:1). А 10 октября Хорватия победила Венгрию (3:0).

Прогноз

На победу Уэльса в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,05, на ничью — 3,20, а на победу Хорватии — 2,41.

Гости грядущего поединка еще не обеспечили себе путевку на Евро, поэтому в Кардиффе команда попытается разобраться с хозяевами. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал Хорватии больше 1 с коэффициентом 1,63. 0