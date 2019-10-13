ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Моуринью выжидает свой шансМоуринью: кто хочет «Особенного» больше всех Стефано ПиолиТренер на сезон. Почему назначение Пиоли в «Милан» — ошибка Леонарду ЖардимПадение «Монако»: от полуфинала Лиги чемпионов до борьбы за выживание
  • 11:04
    • «Барселона» готова предложить Месси 10-летний контракт
  • 07:43
    • УЕФА признал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020
  • 23:39
    • Пенальти принес сборной Франции победу над Исландией
  • 23:39
    • Сборная Англии уступила Чехии на выезде
  • 21:59
    • Александрова сыграет с Остапенко в полуфинале турнира в Линце
  • 21:50
    • «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл «Торпедо»
  • 21:32
    • Дубль Киселевича принес ЦСКА победу над «Ак Барсом»
    Все новости спорта

    Выстоит ли Уэльс в матче с Хорватией?

    Уэльс — Хорватия. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 13 октября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Уэльса Прогнозы на сборную Хорватии
    Прогноз на Уэльс — Хорватия
    Лука Модрич
    В восьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Уэльса 13 октября на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе сыграет с Хорватией. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Уэльс — Хорватия.
    ×
    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа E 13 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.40
  • Играть!
    •

    Уэльс

    Приняв участие в 5 поединках отборочного цикла, команда Райана Гиггза заработала 7 очков, из-за чего она довольствуется лишь 4 строчкой в таблице Группы Е.

    Свою битву за путевку на Евро-2020 «драконы» начали со 2 тура. В домашнем матче хозяева с минимальным преимуществом взяли верх над Словакией (1:0).

    После этого Уэльс на выезде потерпел поражение от Хорватии (2:1). Неудачей завершилась и следующая встреча. Валлийцы уступили Венгрии (1:0).

    В 5 туре квалификации «драконы» смогли победить Азербайджан (2:1), а несколькими днями позже коллектив Гиггза принял участие в товарищеском поединке с Белоруссией, где одолел соперников (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    7 тур отборочной кампании Уэльс провел в гостях. В Трнаве валлийцы разошлись миром со Словакией (1:1).

    Хорватия

    В отличие от своего соперника, хорваты сыграли на 1 матч больше. В 6 поединках квалификации «пламенные» набрали 13 очков, благодаря чему они стали лидерами своей группы.

  • Дзюба унизил Шотландию. Сборная России вплотную приблизилась к Евро-2020
  • Подопечные Станислава Черчесова порадовали своей игрой московскую публику
  • Вчера

    • На старте отборочной кампании подопечные Златко Далича не без проблем одолели Азербайджан дома (2:1). Но несколькими днями позже Хорватия уступила Венгрии (2:1).

    8 июня «шашечные» с минимальным преимуществом переиграли Уэльс (2:1), а в 5 туре команда на выезде разгромила Словакию (0:4).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru

    Следующий поединок квалификации завершился для подопечных Далича потерей очков в Баку. В этой встрече гости разошлись миром с Азербайджаном (1:1). А 10 октября Хорватия победила Венгрию (3:0).

    Прогноз

    На победу Уэльса в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,05, на ничью — 3,20, а на победу Хорватии — 2,41.

    Гости грядущего поединка еще не обеспечили себе путевку на Евро, поэтому в Кардиффе команда попытается разобраться с хозяевами. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал Хорватии больше 1 с коэффициентом 1,63. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    3.00
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Торпедо
  • Сегодня в 12:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ротор — Нижний Новгород
  • Сегодня в 15:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Химки — Мордовия
  • Сегодня в 15:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Грузия — Ирландия
  • Сегодня в 16:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Авангард Курск — Чертаново
  • Сегодня в 16:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Северсталь — Металлург Мг
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Колумбия — Чили
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Дания — Швейцария
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Финляндия
  • Сегодня в 19:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Фареры — Румыния
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Эдмонтон
  • Сегодня в 20:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Италия — Греция
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Норвегия — Испания
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Армения
  • Сегодня в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Челси» в двух очках от чемпиона Англии
  • Перед «Челси» открываются большие возможности
    • 04:18 07/10/2019     «Спартак» — «Краснодар»
  • Кононов ушел, проблемы остались. «Спартак» снова проиграл
    • 00:13 07/10/2019     «Ювентус» вернулся на вершину
  • «Ювентус» преподал урок невариативному «Интеру»
    • 18:46 07/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Уэльс — Хорватия. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 13 октября 2019 года. Прогноз на Уэльс — Хорватия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
    Тоже интересно
    Артем Дзюба Футбол Дзюба унизил Шотландию. Сборная России вплотную приблизилась к Евро-2020Подопечные Станислава Черчесова порадовали своей игрой московскую публику Вчера в 00:540
  • 10:14
    • Кудерметова уступила Уотсон в полуфинальном матче турнира в Тяньцзине
  • 10:48
    • Бекхэм хочет стать агентом Мбаппе
  • 10:32
    • Болт стал участником массовой драки
    «Баффало» Хоккей НХЛ. Два очка Дадонова, 30 сэйвов Бобровского, гол и передача СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 октября 07:280
  • Экспресс дня

  • Заработает ли досрочно Италия билет в финальную часть Евро-2020?
  • 2.44
    •
  • 10:01
    • Джеррард может перебраться в Турцию
  • 08:54
    • Свечников — лидер НХЛ по показателю полезности
  • 08:37
    • Дешам: Франции было очень важно победить Исландию
    Маурисио Почеттино Футбол Нерешенные проблемы «Тоттенхэма». В январе их нужно устранитьВ лондонской команде намечается капитальный ремонт Вчера в 14:250
  • 08:22
    • Фернанду Сантуш: Португалия уже думает о решающей игре с Украиной
  • 08:07
    • Андорра одержала свою первую в истории победу в квалификации Евро
  • 07:53
    • «Аризона» вызвала Любушкина из АХЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие