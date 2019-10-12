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    Армения должна добыть три очка

    Лихтенштейн — Армения. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Евро-2020 12 октября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020
    Прогноз на Лихтенштейн — Армения
    Генрих Мхитарян
    В седьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Лихтенштейна примет сборную Армении. Команды разыграют три очка на стадионе «Райнпарк» в городе Вадуц. Начало матча в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Лихтенштейн — Армения.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа J 12 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 12.00
  • X
  • 6.60
  • 2
  • 1.22
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    Лихтенштейн

    Сборная Лихтенштейна набрала всего одно очко в 6 матчах. Она проиграла 5 встреч кряду, и лишь в прошлый раз ей удалось добыть один пункт в матче с Грецией, сыграв со счетом 1:1.

    К слову, мяч забитый грекам был первым для хозяев на этом турнире. Во всех остальных играх команда уступала «всухую».

    В позапрошлом туре Лихтенштейн проиграл Боснии и Герцеговине со счетом 5:0. Чуть раньше коллектив пропустил два мяча от Финляндии.

    Все прогнозы на Евро-2020

    В целом за 6 туров принимающая сборная пропустила 19 голов. Больше пропустили только сборные Сан-Марино, Латвии и Фарерских островов.

    Армения

    Армения борется за выход в финальную часть. На данный момент команда находится на третьем месте с девятью очками в активе. Это на 3 пункта меньше, чем у финнов, которые занимают вторую строчку.

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    • Армяне ни разу не играли вничью. Они потерпели 3 поражения и трижды побеждали. В прошлом матче гости выиграли у сборной Боснии и Герцеговины со счетом 4:2, а перед этим проиграли Италии 1:3, хотя в большей степени на результат повлияло спорное удаление.

    Еще две победы Армения добыла в Ереване над Лихтенштейном (3:0) и над Грецией в гостях с результатом 2:3.

    Стоит добавить, что подопечные Армена Гюльбудагянца играли «всухую» только с Лихтенштейном.

    Прогноз

    13.0 и 1.25 — так букмекеры оценивают шансы команд на победу в этом матче. Ничья сопровождается коэффициентом 5.90.

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    Гостям надо побеждать, поскольку от этого будет зависеть дальнейшая борьба за выход из группы. Таким образом, три очка в данном противостоянии являются обязательным пунктом.

    Лихтенштейн вряд ли сможет удивить, поскольку в этом розыгрыше команда совсем никакая и ничья с Грецией, скорее всего, является следствием проблем самой Греции.

    Мы ставим на победу Армении с форой -1.5 за 1.75. 0

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    Лихтенштейн — Армения. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Евро-2020 12 октября 2019 года. Прогноз на Лихтенштейн — Армения. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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