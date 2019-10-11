Андорра — Молдавия. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 11 октября 2019 года

В седьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Андорры 11 октября на «Эстади Насьональ» в Андорра-ла-Велье сыграет с Молдавией. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Андорра — Молдавия.

Андорра

За 6 матчей квалификационного раунда трехцветные не смогли заработать ни единого балла, не забили ни единого гола, пропустили 14 мячей, из-за чего они занимают последнее место в таблице Группы Н.

В первом туре отборочного цикла Андорра потерпела поражение от Исландии (0:2), а в следующем поединке «почтальоны» уступили Албании (0:3).

Затем подопечные Кольдо с минимальным счетом проиграли Молдавии (1:0), а несколькими днями позже этот скромный коллектив был разгромлен Францией (0:4).

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7 сентября Андорру одолела Турция (1:0), а после этого и Франция вновь взяла верх над соперником (3:0).

Молдавия

Эта национальная команда не слишком далеко оторвалась от своего оппонента. За 6 туров квалификации Молдавия набрала 3 балла и заняла 5 место в таблице, пропустив за 6 матчей 17 голов.

Свою кампанию в отборе на Евро-2020 сборная начала с домашней встречи с Францией. Но в Кишиневе хозяева поединка были разгромлены (1:4). А 25 марта подопечные Семена Альтмана крупно уступили Турции (4:0).

Единственную победу Молдавия завоевала 8 июля, минимально переиграв как раз-таки Андорру (1:0). Но затем в Албании гости матча потерпели поражение от сборной этой страны (2:0).

В сентябре команда также не заработала очки. В выездном поединке в Рейкьявике подопечные Альтмана были биты Исландией (3:0), а затем у себя дома Молдавия не справилась с турками (0:4).

Прогноз

На победу Андорры в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,50, на ничью — 2,85, а на победу Молдавии — 2,10.

Наш прогноз на матч — Молдавия не проиграет и тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,64. 0