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    Как сыграют между собой аутсайдеры Группы H?

    Андорра — Молдавия. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 11 октября 2019 года

    Прогнозы на УЕФА Прогнозы на Евро-2020
    Прогноз на Андорра — Молдавия
    Кольдо
    В седьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Андорры 11 октября на «Эстади Насьональ» в Андорра-ла-Велье сыграет с Молдавией. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Андорра — Молдавия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа H 11 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 2.90
  • 2
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    Андорра

    За 6 матчей квалификационного раунда трехцветные не смогли заработать ни единого балла, не забили ни единого гола, пропустили 14 мячей, из-за чего они занимают последнее место в таблице Группы Н.

    В первом туре отборочного цикла Андорра потерпела поражение от Исландии (0:2), а в следующем поединке «почтальоны» уступили Албании (0:3).

    Затем подопечные Кольдо с минимальным счетом проиграли Молдавии (1:0), а несколькими днями позже этот скромный коллектив был разгромлен Францией (0:4).

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    7 сентября Андорру одолела Турция (1:0), а после этого и Франция вновь взяла верх над соперником (3:0).

    Молдавия

    Эта национальная команда не слишком далеко оторвалась от своего оппонента. За 6 туров квалификации Молдавия набрала 3 балла и заняла 5 место в таблице, пропустив за 6 матчей 17 голов.

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    • Свою кампанию в отборе на Евро-2020 сборная начала с домашней встречи с Францией. Но в Кишиневе хозяева поединка были разгромлены (1:4). А 25 марта подопечные Семена Альтмана крупно уступили Турции (4:0).

    Единственную победу Молдавия завоевала 8 июля, минимально переиграв как раз-таки Андорру (1:0). Но затем в Албании гости матча потерпели поражение от сборной этой страны (2:0).

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    В сентябре команда также не заработала очки. В выездном поединке в Рейкьявике подопечные Альтмана были биты Исландией (3:0), а затем у себя дома Молдавия не справилась с турками (0:4).

    Прогноз

    На победу Андорры в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,50, на ничью — 2,85, а на победу Молдавии — 2,10.

    Наш прогноз на матч — Молдавия не проиграет и тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,64. 0

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