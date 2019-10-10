Киргизия — Мьянма. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 10 октября 2019 года

10 октября в Бишкеке сборная Киргизии примет национальную команду Мьянмы в третьем туре второго отборочного этапа азиатской зоны. Стартовый свисток будет дан в 17:30 по Москве. Прогноз на Киргизия — Мьянма.

Киргизия

Сборная Киргизии в 2019 году впервые в своей истории участвовала в финальной части Кубка Азии, где сразу же смогла выйти в плей-офф турнира.

Стартовали «белые соколы» на континентальном первенстве с двух поражений кряду — от Китая (1:2) и Южной Кореи (0:1), а в третьем туре одолели Филиппины (3:1) и вышли в 1/8 финала.

На этом этапе киргизы только по итогам дополнительного времени уступили дорогу в четвертьфинал сборной ОАЭ — 2:3 ОТ.

Отборочную компанию к мировому форуму в Катаре Киргизия начала с минимального поражения от Таджикистана (0:1) в гостях.

Мьянма

Команда Мьянмы в 2019 году провела всего пять встреч. Начала с трех товарищеских игр, а потом провела две в квалификации к ЧМ-2022.

В марте «красные» сыграли вничью с Тайванем (0:0) дома, затем проиграли Индонезии со счетом 0:2 на своей территории, а летом переиграли Сингапур (2:1) в гостях.

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Оба квалификационных поединка к мировому форуму Мьянма проиграла, поочередно уступив Монголии (0:1) на выезде и Японии (0:2) в родных пенатах.

В отборе к Кубку Азии-2019 эти команды играли в одной группе. И тогда Киргизия дома выиграла — 5:1, а в Мьянме была ничья — 2:2.

Прогноз на Киргизия — Мьянма

При своих зрителях Киргизия обязана обыгрывать своего предстоящего противника, значительно уступающего в классе, с разницей в несколько мячей. 0