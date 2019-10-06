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    Остановит ли «Саутгемптон» победное шествие «Челси»?

    «Саутгемптон» — «Челси». Прогноз (к. 3.3) и ставки на матч чемпионата Англии 6 октября 2019 года

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    Прогноз на «Саутгемптон» — «Челси»
    «Челси» выиграл три предыдущих матча кряду
    В воскресенье, 6 октября, в восьмом туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» на «Стэмфорд Бридж» примет «Челси». Начало игры — в 16:00 по Москве. Прогноз на «Саутгемптон» — «Челси».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Октября 2019 года
    Саутгемптон
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    «Саутгемптон»

    Коллектив из одноименного города сумел заработать 7 очков в 7 матчах АПЛ. Это позволило им занять 14 место в турнирной таблице.

    После поражений в стартовых двух встречах от «Бернли» (3:0) и «Ливерпуля» (1:2) «святые» победили «Брайтон» (0:2) в чемпионате, а также минимально переиграли «Фулхэм» в 1/32 финала Кубка Лиги (0:1).

    Чуть позже в АПЛ «Саутгемптон» расписал мировую на своем поле в поединке с МЮ (1:1), а в 5 туре подопечные Ральфа Хазенхюттля взяли верх над «Шеффилдом Юнайтед» (0:1).

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    Победы продолжились в 1/16 финала Кубка лиги, где был пройдет «Портсмут» (4:0), но в предыдущем туре коллектив проиграл «Тоттенхэму» (1:2) на выезде в рамках АПЛ.

    «Челси»

    Еще недавно «Челси» очень нестабилен в результатах. Команда Фрэнка Лэмпарда провалила старт в Лиге чемпионов, и не могла нормально выступать в АПЛ.

    И все же, за шесть туров «аристократы» набрали 11 очков — в Премьер-лиге у «синих» было два поражения.

    В прошлом туре АПЛ лондонцы порадовали болельщиков домашней победой над «Брайтоном» — 2:0. После этого они сумели переиграть на выезде «Лилль» (2:1) в Лиге чемпионов.

    Тем самым подопечные Лэмпарда победили в трех предыдущих матчах кряду.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,0, а ничья — в 3,9.

    Рекомендуем ставить на то, что «Челси» выиграет, и обе команды забьют за 3,3. 0

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    «Саутгемптон» — «Челси». Прогноз (к. 3.3) и ставки на матч чемпионата Англии 6 октября 2019 года. Прогноз на «Саутгемптон» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.30
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