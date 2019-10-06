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    Продолжится ли победная серия «Манчестер Сити»?

    «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 2.5) и ставки на матч чемпионата Англии 6 октября 2019 года

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    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»
    «Сити» выиграл три предыдущих матча
    В воскресенье, 6 октября, в восьмом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на «Этихад» примет «Вулверхэмптон». Начало игры — в 16:00 по Москве. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.12
  • X
  • 9.30
  • 2
  • 21.00
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    «Манчестер Сити»

    На данный момент «Горожане» идут вторыми в таблице с 16 очками в активе. Команда из Манчестера отстает от «Ливерпуля» на 5 пунктов.

    Но подопечные Гвардиолы могут похвастаться лучшей атакой в АПЛ. За семь поединков небесно-голубые забили 27 голов. Выходит, что в среднем этот коллектив вколачивает в ворота соперника почти 4 мяча.

    После поражения в 5 туре Премьер-лиги от «Норвича» (3:2) «Манчестер Сити» уверенно переиграл «Шахтер» Донецк в первом матче группового этапа Лиги чемпионов — 0:3.

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    Этот успех начал серию «Манчестер Сити» из пяти побед кряду с разницей голов 19-1.

    «Вулверхэмптон»

    «Волки» из-за игр на два фронта не особо хорошо выступают в чемпионате страны. После семи матчей у них семь баллов и 13-я позиция в турнирной таблице АПЛ.

    До прошлого тура «Оранжево-черные» не одержали ни одной виктории в матчах Премьер-лиги, сыграв четыре раза вничью при двух поражениях.

    Только в предыдущем туре национального чемпионата клуба впервые в этом сезоне выиграл, одолев дома «Уотфорд» (2:0).

    Тем не менее, «Вулверхэмптон» не знает поражений уже четыре поединка кряду во всех турнирах. При этом три предыдущих во всех турнирах он победил, включая и выездной против «Бешикташа» (2:0) в Лиге Европы.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,11, тогда как успех гостей оценивается в 23,0, а ничья — в 9,0.

    Рекомендуем ставить на то, что «Манчестер Сити» выиграет, и обе команды забьют за 2,5. 0

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    «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 2.5) и ставки на матч чемпионата Англии 6 октября 2019 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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