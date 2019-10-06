«Сельта» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 6 октября 2019 года

В воскресенье, 6 октября, в восьмом туре испанской Примеры «Сельта» будет принимать «Атлетик». Начало поединка — в 15:00 мск. Прогноз на «Сельта» — «Атлетик».

«Сельта»

«Сельта» за семь туров Примеры набрала шесть очков. С таким показателем команда разместилась на 17-й строчке в турнирной таблице, опережая зону вылета на один пункт.

«Кельты» не могут выиграть уже в пяти встречах кряду чемпионата Испании. За этот период они три раза сыграли вничью и дважды проиграли.

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Мировые пришлись на поединки с «Севильей» (1:1) и с «Атлетико» (0:0) в гостях, а также «Эспаньолом» (1:1) дома. Поражение было в четвертом туре от «Гранады» (0:2) на своей территории, а также в гостях у «Эйбара» (2:0) в прошлом туре.

В последнем поединке «Сельта» больше владела мячом, старалась идти вперед, но наличие Яго Аспаса в атаке гостям не помогло.

«Атлетик»

По итогам семи туров текущей Примеры, «баски» с 12 набранными очками разместились на седьмой строке в турнирной таблице, уступая первому «Реалу» три пункта.

На старте чемпионата «красно-белые» на своей территории обыграли «Барселону» (1:0) благодаря голу-шедевру Адуриса, после чего стали чередовать выездные ничьи с домашними викториями. На родном стадионе они выиграли три матча с общим счетом 5:0.

В сентябре «Атлетик» провел четыре игры, заработав в них пять баллов. В прошлом месяце состоялись выездные ничьи с «Мальоркой» (0:0) и «Леганесом» (1:1), а также победа над «Алавесом» — 2:0 дома и поражение от «Валенсии» в прошлом туре — 0:1.

Именно против «летучих мышей» у басков прервалась серия из 17 поединков без поражений, которая началась почти год назад.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Сельты» предлагают коэффициент 2.75. На «Атлетик» — 2.85, а на ничью — 3.10.

«Атлетик» очень хорош дома, а вот на выезде команда любит ничьи. «Сельта» пока далека от хорошей формы, поэтому хозяевам будет тяжело. Предлагаем поставить на победу «Атлетика» с форой 0 за 1.95. 0