ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гусев отметился первой шайбой в НХЛНХЛ. Дебютная шайба Гусева, разгромная победа «Вегаса» Джо УиллокВоплощение мечты. Молодежь «Арсенала» повеселилась в Лиге Европы Эсекиель ПаласиосПаласиос и еще 9 талантов из Южной Америки, которые скоро могут перебраться в Европу
  • 13:34
    • «Ахмат» обыграл «Уфу» в первом матче Шалимова
  • 11:45
    • Бурдасов подписал контракт со СКА
  • 11:31
    • Гаттузо готов вновь возглавить «Милан»
  • 10:58
    • «Атлетико» планирует купить форварда «Валенсии»
  • 10:44
    • FIA утвердила календарь Формулы-1 на сезон-2020
  • 08:57
    • «Ливерпулю» интересны футболисты «Аякса» и загребского «Динамо»
  • 08:30
    • Плаза: «Зенит» принимал плохие решения
    Все новости спорта

    Сможет ли «Сельта» прервать серию без побед?

    «Сельта» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 6 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Атлетик Прогнозы на Сельту
    Прогноз на «Сельта» — «Атлетик»
    «Атлетик» борется за зону еврокубков
    В воскресенье, 6 октября, в восьмом туре испанской Примеры «Сельта» будет принимать «Атлетик». Начало поединка — в 15:00 мск. Прогноз на «Сельта» — «Атлетик».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 06 Октября 2019 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 15:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.80
  • Играть!
    •

    «Сельта»

    «Сельта» за семь туров Примеры набрала шесть очков. С таким показателем команда разместилась на 17-й строчке в турнирной таблице, опережая зону вылета на один пункт.

    «Кельты» не могут выиграть уже в пяти встречах кряду чемпионата Испании. За этот период они три раза сыграли вничью и дважды проиграли.

    Все прогнозы на футбол

    Мировые пришлись на поединки с «Севильей» (1:1) и с «Атлетико» (0:0) в гостях, а также «Эспаньолом» (1:1) дома. Поражение было в четвертом туре от «Гранады» (0:2) на своей территории, а также в гостях у «Эйбара» (2:0) в прошлом туре.

    В последнем поединке «Сельта» больше владела мячом, старалась идти вперед, но наличие Яго Аспаса в атаке гостям не помогло.

    «Атлетик»

    По итогам семи туров текущей Примеры, «баски» с 12 набранными очками разместились на седьмой строке в турнирной таблице, уступая первому «Реалу» три пункта.

    На старте чемпионата «красно-белые» на своей территории обыграли «Барселону» (1:0) благодаря голу-шедевру Адуриса, после чего стали чередовать выездные ничьи с домашними викториями. На родном стадионе они выиграли три матча с общим счетом 5:0.

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    В сентябре «Атлетик» провел четыре игры, заработав в них пять баллов. В прошлом месяце состоялись выездные ничьи с «Мальоркой» (0:0) и «Леганесом» (1:1), а также победа над «Алавесом» — 2:0 дома и поражение от «Валенсии» в прошлом туре — 0:1.

    Именно против «летучих мышей» у басков прервалась серия из 17 поединков без поражений, которая началась почти год назад.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Сельты» предлагают коэффициент 2.75. На «Атлетик» — 2.85, а на ничью — 3.10.

    «Атлетик» очень хорош дома, а вот на выезде команда любит ничьи. «Сельта» пока далека от хорошей формы, поэтому хозяевам будет тяжело. Предлагаем поставить на победу «Атлетика» с форой 0 за 1.95. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Сегодня в 14:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Сегодня в 14:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия Д
  • Сегодня в 16:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Байер — РБ Лейпциг
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рубин — Тамбов
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Сегодня в 16:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Сегодня в 17:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Реал — Гранада
  • Сегодня в 17:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Уотфорд — Шеффилд Юнайтед
  • Сегодня в 17:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Бернли — Эвертон
  • Сегодня в 17:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Витязь — Спартак
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Сегодня в 18:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сочи — Крылья Советов
  • Сегодня в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Кристал Пэлас
  • Сегодня в 19:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Краснодар» — «Хетафе»
  • Для внутреннего потребления. «Краснодар» совершенно несостоятелен в Европе
    • Вчера в 02:12     «Реал» Зидана выдал худший старт в Лиге чемпионов в своей истории
  • Зидан не справляется с перестройкой «Реала»
    • 18:13 02/10/2019     «Ливерпуль» вырвал победу при невыразительной игре
  • «Ливерпуль» вышел сухим из воды
    • 04:20 29/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Сельта» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 6 октября 2019 года. Прогноз на «Сельта» — «Атлетик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
    Тоже интересно
    «Краснодар» — «Хетафе» Футбол Для внутреннего потребления. «Краснодар» совершенно несостоятелен в ЕвропеРеакция спортивных СМИ на домашнее поражение «Краснодара» от «Хетафе» Вчера в 02:120
  • 08:15
    • Россиянин Корешков уступил в главном бою на Bellator 229
  • 13:44
    • «Адмирал» дома обыграл «Куньлунь»
  • 13:03
    • «Оренбург» и «Динамо» назвали стартовые составы
    ЦСКА — «Эспаньол» Футбол Евро-импотенция. Армейцы закрепились на дне таблицы ЛЕВторое подряд еврокубковое поражение ЦСКА — в нашем обзоре прессы Вчера в 01:170
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Лестер» сбить «Ливерпуль» с чемпионского темпа?
  • 3.32
    •
  • 11:59
    • «Бордо» отстранил трех игроков академии
  • 11:13
    • Рибери — лучший игрок Серии А в сентябре
  • 10:29
    • «Уфа» — «Ахмат»: известны стартовые составы
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. Три голевые передачи Сергачева, два очка Панарина, шайбы Малкина и КучероваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 октября Вчера в 07:480
  • 10:13
    • Российские волейболисты уступили Бразилии на Кубке мира
  • 00:17
    • ЦСКА разгромил «Валенсию» в Евролиге
  • 23:55
    • «Филадельфия» одолела «Чикаго» в Праге
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие