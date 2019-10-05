«Реал» — «Гранада». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч чемпионата Испании 5 октября 2019 года

В восьмом туре чемпионата Испании «Реал» будет принимать «Гранаду». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 5 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Реал» — «Гранада».

«Реал»

После семи туров испанской Примеры «королевский клуб» является единственным, кто еще не проигрывал в чемпионате. Сейчас столичная команда находится на 1 месте в турнирной таблице с 15 набранными баллами.

Оправившись от кошмара в Париже, где «Реал» потерпел поражение от ПСЖ (3:0), «сливочные» здорово выступили на «Рамон Санчес Писхуан», одолев «Севилью» (0:1).

Спустя несколько дней коллектив Зидана уверенно разобрался с «Осасуной» (2:0), а в 7 туре Ла Лиги «бланкос» разошлись миром с «Атлетико» в дерби (0:0).

Второй матч группового этапа Лиги чемпионов вновь подарил «Реалу» неприятные сюрпризы. На «Сантьяго Бернабеу» хозяева вынуждены были отыгрывать 2 гола в битве с «Брюгге». В итоге команда довольствуется лишь ничейным результатом (2:2).

«Гранада»

На сегодняшний день команда из Андалусии является одной из сенсаций нынешнего розыгрыша Примеры. Выходцы из Сегунды идут вторыми в турнирной таблице чемпионата с 14 очками в активе.

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Единственное поражение в сезоне подопечным Диего Мартинеса Пенаса нанесла «Севилья» во втором туре Ла Лиги. Тогда хозяева уступили со счетом 0:1.

После этого «Гранада» победила в трех матчах кряду, не пропустив ни единого гола. Команда сумела одолеть «Эспаньол» (0:3), «Сельту» (0:2) и «Барселону» (2:0).

24 сентября коллектив Диего Мартинеса расписал мировую с «Вальядолидом» (1:1), а в 7 туре Примеры взял верх над «Леганесом» (1:0).

Прогноз

Букмекеры не сомневаются в победе «Реала», оценивая ее котировкой 1,33, на ничью они дают коэффициент 5,90, а на победу «Гранады» — 8,60.

После неприятностей в Лиге чемпионов «сливочным» важно реабилитироваться перед фанатами на «Сантьяго Бернабеу». Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Реала» больше 2 с коэффициентом 1,53. 0