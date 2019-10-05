ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Хетафе»Для внутреннего потребления. «Краснодар» совершенно несостоятелен в Европе ЦСКА — «Эспаньол»Евро-импотенция. Армейцы закрепились на дне таблицы ЛЕ Луис СуаресОрудие осады. Видаль позволил Суаресу выйти из тени
  • 23:54
    • Дубль Анхеля принес «Хетафе» победу над «Краснодаром»
  • 00:02
    • Гол Чичарито принес «Севилье» победу над АПОЭЛом
  • 23:57
    • Киевское «Динамо» не справилось с «Лугано», «Копенгаген» сыграл вничью с «Мальме»
  • 23:57
    • «Арсенал» отгрузил «Стандарду» четыре гола
  • 21:49
    • ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Москве
  • 22:56
    • Гончаренко: Иногда тяжело принять результат, но надо
  • 22:31
    • «Химки» стартовали в Евролиге с победы над «Маккаби»
    Все новости спорта

    Поднимется ли «Дортмунд» с восьмого места?

    «Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз (к. 2.5) и ставки на матч Бундеслиги 5 октября 2019 года

    Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Фрайбург Прогнозы на Боруссию Д
    Прогноз на «Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд
    «Боруссия» в трех очках от лидера
    В 7 туре немецкой Бундеслиги состоится встреча «Фрайбурга» и дортмундской «Боруссии». Начало — 5 октября в 16:30 по мск. Прогноз на «Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд.

    «Фрайбург»

    На старте нынешнего сезона Бундеслиги коллектив из одноименного города демонстрирует неплохие результаты. В шести матчах чемпионата команда заработала 13 очков, что позволяет ей занимать третью позицию в таблице.

    Победив в овертайме «Магдебург» (0:1) в рамках 1/32 финала Кубка Германии, подопечные Кристиана Штрайха завоевали 6 баллов в двух встречах немецкого первенства. Эта команда одолела «Майнц» (3:0) и «Падерборн» (1:3).

    Затем «Фрайбург» потерпел поражение от «Кельна» на своем поле (1:2), но затем взял верх над «Хоффенхаймом» в гостях (3:0), потом сыграл вничью (1:1) с «Аугсбургом».

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    В прошлом туре коллектив победил на выезде «Фортуну» из Дюссельдорфа (2:1).

    «Боруссия» Дортмунд

    По завершении шести туров чемпионата Германии дортмундская команда занимает 8 строчку в таблице, отставая от лидера «Баварии» на три балла.

    Впервые в новом сезоне Бундеслиги «Боруссия» потеряла очки в выездной встрече с «Унионом». Гости уступили берлинскому клубу (1:3).

    А в следующем туре чемпионата желто-черные разгромили «Байер» (4:0).

    В первом матче Лиги чемпионов «Шмели» разошлась миром с «Барселоной» (0:0), а чуть позже в Бундеслиге потеряла очки в выездной встрече с «Айнтрахтом» (2:2).

    С аналогичным счетом закончился и домашний поединок с «Вердером» (2:2), и только после этого безвыигрышная серия была прервана в матче Лиги чемпионов против «Славии» (2:0).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,6, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,25, а ничья — в 4,2.

    Рекомендуем ставить на то, что «Боруссия» выиграет, и обе команды забьют за 2,5. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.61
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Северсталь
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Сочи — Авангард
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Герта — Фортуна
  • Сегодня в 21:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Амьен — Марсель
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Брешиа — Сассуоло
  • Сегодня в 21:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Бетис — Эйбар
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Уфа — Ахмат
  • Завтра в 11:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Завтра в 14:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Завтра в 14:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Байер — РБ Лейпциг
  • Завтра в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рубин — Тамбов
  • Завтра в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Завтра в 16:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Реал — Гранада
  • Завтра в 17:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Завтра в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Дженоа — Милан
  • Завтра в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Ливерпуль» вырвал победу при невыразительной игре
  • «Ливерпуль» вышел сухим из воды
    • 04:20 29/09/2019     «Реал» Зидана выдал худший старт в Лиге чемпионов в своей истории
  • Зидан не справляется с перестройкой «Реала»
    • 18:13 02/10/2019     Рияд Марез и Кевин де Брейне
  • Новый тур — новые герои. «МанСити» выручает глубина состава
    • 14:57 29/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз (к. 2.5) и ставки на матч Бундеслиги 5 октября 2019 года. Прогноз на «Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
    Тоже интересно
    «Зенит» — «Бенфика» Футбол «Зенит» показал зубы. Лига чемпионов триумфально вернулась на НевуРеакция спортивных СМИ на домашнюю победу «Зенита» над «Бенфикой» Вчера в 02:180
  • 21:57
    • «Порту» уступил «Фейенорду», «Янг Бойз» обыграл «Рейнджерс»
  • 21:46
    • «Манчестер Юнайтед» и АЗ победителя не определили
  • 21:04
    • НХЛ работает над проведением матчей в России
    «Реал» Зидана выдал худший старт в Лиге чемпионов в своей истории Футбол Зидан не справляется с перестройкой «Реала»Реакция прессы на матч «Реал» — «Брюгге» 02/10/2019 в 18:130
  • Экспресс дня

  • Реабилитируются ли ЦСКА и «Краснодар» после провалов в первом туре ЛЕ?
  • 2.75
    •
  • 00:04
    • ПСВ в гостях разгромил «Русенборг»
  • 23:53
    • «Лацио» одержал волевую победу над «Ренном»
  • 23:31
    • Пуцко: Попасть в сборную России из «Уфы» можно, но тяжело
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. «Торонто» обыграл «Оттаву» в первом матче сезона, Овечкин забил первым среди россиянОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 октября Вчера в 08:360
  • 18:26
    • «Спартак» подпишет контракт с Тедеско по схеме «1+1»
  • 17:54
    • Зобнин может пропустить матч с «Краснодаром»
  • 17:08
    • Максименко — лучший игрок месяца в «Спартаке» по версии болельщиков
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие