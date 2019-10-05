«Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз (к. 2.5) и ставки на матч Бундеслиги 5 октября 2019 года

В 7 туре немецкой Бундеслиги состоится встреча «Фрайбурга» и дортмундской «Боруссии». Начало — 5 октября в 16:30 по мск. Прогноз на «Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд.

«Фрайбург»

На старте нынешнего сезона Бундеслиги коллектив из одноименного города демонстрирует неплохие результаты. В шести матчах чемпионата команда заработала 13 очков, что позволяет ей занимать третью позицию в таблице.

Победив в овертайме «Магдебург» (0:1) в рамках 1/32 финала Кубка Германии, подопечные Кристиана Штрайха завоевали 6 баллов в двух встречах немецкого первенства. Эта команда одолела «Майнц» (3:0) и «Падерборн» (1:3).

Затем «Фрайбург» потерпел поражение от «Кельна» на своем поле (1:2), но затем взял верх над «Хоффенхаймом» в гостях (3:0), потом сыграл вничью (1:1) с «Аугсбургом».

В прошлом туре коллектив победил на выезде «Фортуну» из Дюссельдорфа (2:1).

«Боруссия» Дортмунд

По завершении шести туров чемпионата Германии дортмундская команда занимает 8 строчку в таблице, отставая от лидера «Баварии» на три балла.

Впервые в новом сезоне Бундеслиги «Боруссия» потеряла очки в выездной встрече с «Унионом». Гости уступили берлинскому клубу (1:3).

А в следующем туре чемпионата желто-черные разгромили «Байер» (4:0).

В первом матче Лиги чемпионов «Шмели» разошлась миром с «Барселоной» (0:0), а чуть позже в Бундеслиге потеряла очки в выездной встрече с «Айнтрахтом» (2:2).

С аналогичным счетом закончился и домашний поединок с «Вердером» (2:2), и только после этого безвыигрышная серия была прервана в матче Лиги чемпионов против «Славии» (2:0).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,6, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,25, а ничья — в 4,2.

Рекомендуем ставить на то, что «Боруссия» выиграет, и обе команды забьют за 2,5. 0