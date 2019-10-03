«Вольфсберг» — «Рома». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 3 октября 2019 года

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Вольфсберг» будет принимать «Рому». Игра пройдет на «Меркур-Арене» 3 октября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Вольфсберг» — «Рома».

«Вольфсберг»

В первом поединке в Лиге Европы австрийский клуб сенсационно одержал победу над «Боруссией» М в Германии. «Волки» всухую разгромили оппонентов (0:4). Сейчас эта команда является лидером Группы J.

После еврокубкового матча подопечные Герхарда Штрубера встретились с «Хартбергом» в рамках 8 тура Бундеслиги. В этой игре «Вольфсберг» уверенно разобрался с хозяевами (0:2).

Затем в 1/16 Кубка Австрии «волки» в выездном поединке против «АТСВ Вольфсбергера» отгрузили 6 безответных мячей в ворота хозяев (0:6).

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Спустя несколько дней команда из одноименного города провела домашний матч против «Тироля». В нем коллективы расписали мировую (2:2). На данный момент подопечные Герхарда Штрубера имеют в своем активе 19 очков и занимают 3 место в турнирной таблице чемпионата Австрии.

«Рома»

Собственную еврокубковую кампанию римский клуб начал с уверенной домашней победы над «Башакшехиром» (4:0).

Несколькими днями позже «волки» сразились в Серии А с «Болоньей». В выездной встрече в рамках 4 тура чемпионата «Рома» с минимальным преимуществом обыграла хозяев (1:2).

Но следующий поединок подопечные Паулу Фонсеки провалили. На стадионе «Олимпико» римляне потерпели поражение от «Аталанты» (0:2).

В матче 29 сентября «Рома» отправилась в гости к «Лечче», где на «Виа дель Маре» скромно переиграла выходцев из Серии В (0:1). Единственный гол во встрече оказался на счету Джеко. Сейчас «волки» с 11 баллами в активе занимает 5 строчку в таблице чемпионата.

Прогноз

На победу «Вольфсберга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,50, на ничью — 4,00, а на победу «Ромы» — 1,77.

«Вольфсберг» уже показал, что ему нет дела до статуса оппонента, австрийцы просто играют в свое удовольствие. Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,64. 0