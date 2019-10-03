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    «Вольфсберг» вновь попытается сотворить сенсацию

    «Вольфсберг» — «Рома». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 3 октября 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Рому Прогнозы на футбол Италии
    Прогноз на «Вольфсберг» — «Рома»
    Марио Ляйтгеб
    Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Вольфсберг» будет принимать «Рому». Игра пройдет на «Меркур-Арене» 3 октября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Вольфсберг» — «Рома».
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    Футбол. Лига Европы. Группа J 03 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 4.70
  • X
  • 4.00
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    «Вольфсберг»

    В первом поединке в Лиге Европы австрийский клуб сенсационно одержал победу над «Боруссией» М в Германии. «Волки» всухую разгромили оппонентов (0:4). Сейчас эта команда является лидером Группы J.

    После еврокубкового матча подопечные Герхарда Штрубера встретились с «Хартбергом» в рамках 8 тура Бундеслиги. В этой игре «Вольфсберг» уверенно разобрался с хозяевами (0:2).

    Затем в 1/16 Кубка Австрии «волки» в выездном поединке против «АТСВ Вольфсбергера» отгрузили 6 безответных мячей в ворота хозяев (0:6).

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    Спустя несколько дней команда из одноименного города провела домашний матч против «Тироля». В нем коллективы расписали мировую (2:2). На данный момент подопечные Герхарда Штрубера имеют в своем активе 19 очков и занимают 3 место в турнирной таблице чемпионата Австрии.

    «Рома»

    Собственную еврокубковую кампанию римский клуб начал с уверенной домашней победы над «Башакшехиром» (4:0).

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  • 30/09/2019

    • Несколькими днями позже «волки» сразились в Серии А с «Болоньей». В выездной встрече в рамках 4 тура чемпионата «Рома» с минимальным преимуществом обыграла хозяев (1:2).

    Но следующий поединок подопечные Паулу Фонсеки провалили. На стадионе «Олимпико» римляне потерпели поражение от «Аталанты» (0:2).

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    В матче 29 сентября «Рома» отправилась в гости к «Лечче», где на «Виа дель Маре» скромно переиграла выходцев из Серии В (0:1). Единственный гол во встрече оказался на счету Джеко. Сейчас «волки» с 11 баллами в активе занимает 5 строчку в таблице чемпионата.

    Прогноз

    На победу «Вольфсберга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,50, на ничью — 4,00, а на победу «Ромы» — 1,77.

    «Вольфсберг» уже показал, что ему нет дела до статуса оппонента, австрийцы просто играют в свое удовольствие. Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,64. 0

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    «Вольфсберг» — «Рома». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 3 октября 2019 года. Прогноз на «Вольфсберг» — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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