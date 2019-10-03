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    Кто наберет свои первые очки?

    «Витория Гимарайнш» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Лиги Европы 3 октября 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт
    Прогноз на «Витория Гимарайнш» — «Айнтрахт»
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    Во втором туре группового тура Лиги Европы португальская «Витория Гимарайнш» 3 октября на своем поле примет немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Стартовый свисток будет дан в 22:00 по мск. Прогноз на «Витория Гимарайнш» — «Айнтрахт».

    «Витория Гимарайнш»

    «Завоеватели» взяли старт в этом розыгрыше Лиги Европы с квалификационного раунде, начав выступать там почти с самых низов.

    За все эти поединки «черно-белые» не пропустили ни одного гола, выиграв пять игр при одной ничьей. На первых дух стадиях они не испытали никаких проблем, и только на последнем этапе пришлось понервничать с румынской «Стяуа» (1:0 и 0:0).

    Первая встреча на групповом раунде закончилась для «Витории» неудачно. Португальцы проиграли в Бельгии «Стандарду» со счетом 0:2, т.с. пропустив первые голы в этом евросезоне.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В чемпионате Португалии «Витория Гимарайнш» с 12 очками после семи туров идет на четвертой позиции. На данный момент у команды 3-матчевая беспроигрышная серия.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахту» также пришлось начинать эту компанию ЛЕ со второго квалификационного раунда. Первые два этапа команда прошла легко, а на последней стадии после проигрыша в гостях французскому «Страсбуру» (0:1), дома взяла убедительный реванш — 3:0.

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    Стартовый поединок в группе закончился для «орлов» крупным домашним поражением от лондонского «Арсенала» со счетом 0:3. Но во многом такой результат обусловлен удалением у немцев, после которого они пропустили два гола.

    После той игры франкфуртцы в БЛ сыграли дома вничью с «Боруссией» Д (2:2) и обыграли в последнем туре чемпионата в Берлине «Унион» — 2:1.

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  • 25/09/2019

    • После шести туров чемпионата Германии «Айнтрахт» разместился на девятой позиции, имея на своем счету десять пунктов.

    Прогноз на «Витория Гимарайнш» — «Айнтрахт»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Айнтрахта» — 2.10, победа «Витории Гимарайнш» — 4.10, ничья — 3.35.

    В этом поединке рекомендуем поставить на более опытных гостей, которые в прошлом сезоне смогли добраться до полуфинала ЛЕ. 0

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    «Витория Гимарайнш» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Лиги Европы 3 октября 2019 года. Прогноз на «Витория Гимарайнш» — «Айнтрахт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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