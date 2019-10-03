«Трабзонспор» — «Базель». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 3 октября 2019 года

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Трабзонспор» будет принимать «Базель». Игра пройдет на стадионе «Шенол Гюнеш» 3 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Трабзонспор» — «Базель».

«Трабзонспор»

После победы 25 августа над «Йени Малатьяспором» (2:1) в чемпионате бордово-голубые аж до конца сентября больше не радовали болельщиков положительными результатами.

В матче квалификации Лиги Европы «Трабзонспор» уступил АЕКу дома (0:2), но прошел дальше, а через несколько дней команда расписала мировую в поединке с «Фенербахче» (1:1).

Ничьей закончилась домашняя битва с «Генчлербирлиги» (2:2), а затем «черноморские штормы» потерпели поражение от «Хетафе» в игре группового этапа ЛЕ (1:0).

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Неудачей обернулась и встреча с «Сивасспором», в которой подопечные Унала Карамана оказались слабее соперников (2:1). Но в 6 туре Суперлиги «Трабзонспор» наконец-то завоевал 3 балла, разгромив «Бешикташ» (4:1).

Теперь на счету этого коллектива имеется 9 очков, благодаря чему они находятся на 4 месте в таблице.

«Базель»

В первом матче группового этапа Лиги Европы швейцарский коллектив из одноименного города показал себя во всей красе. На «Санкт-Якоб Парк» хозяева одолели «Краснодар» (5:0). Благодаря этому команда возглавляет турнирную таблицу Группы С.

Несколькими днями позже подопечные Марселя Коллера сыграли вничью с «Янг Бойз» в рамках 7 тура Суперлиги (1:1). Но чуть позже «Базель» разгромил «Цюрих» (4:0).

В следующем поединке чемпионата Швейцарии эта команда на своем поле вновь одержала сухую победу, уверенно разобравшись с клубом «Люцерн» (3:0).

Приняв участие в 9 матчах первенства, подопечные Коллера сумели заработать 22 балла и занять 1 место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя «Янг Бойз» на 3 пункта.

Прогноз

На победу «Трабзонспора» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,48, на ничью — 3,45, а на победу «Базеля» — 2,90.

Сейчас швейцарский коллектив находится в очень хорошей форме, а вот выступления турков пока нельзя назвать успешными. Поэтому наш прогноз на матч — победа «Базеля» или ничья с коэффициентом 1,58. 0