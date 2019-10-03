«Спортинг» — ЛАСК. Прогноз (к. 3.4) и ставки на матч Лиги Европы 3 октября 2019 года

В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы «Спортинг» 3 октября примет ЛАСК. Матч пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Спортинг» — ЛАСК.

«Спортинг»

Для лиссабонского коллектива официальный сезон начался с крупного поражения от «Бенфики» в Суперкубке Португалии (0:5). А в стартовом туре Примейры-Лиги «Спортинг» сыграл вничью с «Маритиму» (1:1).

Следующие матчи в домашнем первенстве зелено-белые провели более удачно, победив «Брагу» (2:1) и «Портимоненси» (3:1).

В конце августа «Львы» на своем поле уступили «Риу Аве» (2:3), а затем расписали мировую с «Боавиштой» в гостях (1:1).

Это, впрочем, оказалось только началом проблем клуба, ведь в последующих трех поединках клуб проиграл, и только в предыдущей игре в рамках национального первенства победил «Авеш» (1:0).

В первом туре групповой стадии Лиги Европы коллектив уступил на выезде ПСВ (2:3).

ЛАСК

ЛАСК добыл серебряные награды в минувшем чемпионате Австрии, пропустив вперед себя только бессменного чемпиона последних лет «РБ Зальцбург».

На старте новой еврокубковой кампании был выезд в Швейцарию к «Базелю» в рамках квалификации Лиги чемпионов и довольно неожиданная победа со счетом 2:1. Свое превосходство подопечные Валерьена Исмаэля подтвердили и дома — 3:1.

Впрочем, уже в раунде плей-офф случился вылет коллектив по итогам дуэли с «Брюгге». В первом же туре групповой стадии Лиги Европы клуб победил дома «Русенборг» (1:0).

По итогам девяти туров австрийской Бундеслиги команда идет на втором месте с отставанием в пять очков от «Зальцбурга».

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех гостей оценивается в 4,2, а ничья — в 3,6.

Рекомендуем ставить на то, что «Спортинг» выиграет, и обе команды забьют за 3,4. 0